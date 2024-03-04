Премьер-министр озвучил сумму необходимой на этот год помощи для Украины — Finance.ua

Премьер-министр озвучил сумму необходимой на этот год помощи для Украины Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что Украине в 2024 году требуется как минимум в 37 млрд долларов финансовой помощи.

«В общей сложности за предыдущие два года полномасштабной войны мы привлекли более 75 млрд долларов США внешней помощи. Фактически на нужды безопасности обороны мы тратим исключительно внутренний ресурс», — сказал он.

По его словам, ключевыми донорами прямой бюджетной поддержки являются Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, а также другие страны G7.

«Более 37 млрд долларов мы привлекли в 2022 году. Более 42 млрд долларов мы привлекли в 2023 году. План на этот год привлечь по меньшей мере 37 млрд долл. помощи от наших партнеров», — сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит украинского бюджета в этом году составляет более 20% от ВВП Украины — 37 млрд долл.

Украина ожидает привлечь от механизмов Евросоюза Ukraine Facilities 17,3 млрд долл. Уже в марте Украина ожидает первое финансирование еще до ратификации Ukraine Facilities в объеме 4,5 млрд евро, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

По его словам, январь и февраль Украина справлялась внутренними силами и заимствованиями, что позволило пройти эти два месяца «без кризиса платежей».

Он также отметил, что 5,4 млрд долл. в этом году должен предоставить МВФ, а следующий транш ожидается во второй половине марта в размере 900 млн долларов.

«Мы благодарны нашим партнерам. Мы ожидаем финансовой помощи от США. Сейчас идут внутренние дискуссии. Все мы о них знаем. Активно работаем с нашим ключевым партнером, союзником. И думаю, что в последующие периоды будут хорошие новости», — сказал премьер.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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