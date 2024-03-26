В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году Сегодня 11:47 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году

В течение первых двух месяцев 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и крупнейшей статьей расходов государственного бюджета. Так, за январь-февраль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд гривен или 55,4% от всей суммы расходов общего фонда. В феврале — 159,8 млрд грн», — говорится в сообщении.

Куда направили средства:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

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«Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций. Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации», — добавили в министерстве.

Напомним, в 2023 году увеличились мировые расходы на оборону на 9% до рекордных $2,2 трлн. Причиной стало усиление геополитической напряженности, в частности, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Кабинет Министров выделил 5 млрд гривен для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых на передовой.

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 60% расходов общего фонда госбюджета Украины.

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