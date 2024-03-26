В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году — Finance.ua

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В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году

Казна и Политика
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В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году
В Минфине рассказали, сколько денег ушло на оборону в этом году
В течение первых двух месяцев 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и крупнейшей статьей расходов государственного бюджета. Так, за январь-февраль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд гривен или 55,4% от всей суммы расходов общего фонда. В феврале — 159,8 млрд грн», — говорится в сообщении.

Куда направили средства:

  • денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
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«Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций. Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации», — добавили в министерстве.
Напомним, в 2023 году увеличились мировые расходы на оборону на 9% до рекордных $2,2 трлн. Причиной стало усиление геополитической напряженности, в частности, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Кабинет Министров выделил 5 млрд гривен для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых на передовой.
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 60% расходов общего фонда госбюджета Украины.

Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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