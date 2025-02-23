Сколько рабочих мест потеряла Украина из-за войны: ответ правительства — Finance.ua

Сколько рабочих мест потеряла Украина из-за войны: ответ правительства Сегодня 16:18 — Казна и Политика

Сколько рабочих мест потеряла Украина из-за войны: ответ правительства

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 3,5 миллионов рабочих мест.

Об этом во время форума «Украина. Год 2025» отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

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«В начале войны мы потеряли более 3,5 миллиона рабочих мест и 30% ВВП», — сказал Шмигаль.

По его словам, в Украине нужно сформировать культуру поддерживать своих, что поможет экономике восстановиться от падения.

Также Шмигаль сообщил , что в 2025 году Украина планирует привлечь и уже есть подтверждение на 38,4 млрд. долларов финансирования от европейских партнеров.

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Напомним, опрос Института экономических исследований и политических консультаций свидетельствует , что дефицит рабочей силы в очередной раз стал основным препятствием для бизнеса. В то же время, неопределенность в перспективе уменьшилась, а доля бизнеса, работающего почти на полную мощность, выросла до 40%.

Также в Украине увеличивается дисбаланс между спросом на рынке труда и подготовкой кадров, что приводит к безработице и дефициту рабочей силы в критических отраслях, таких как промышленность, энергетика, транспорт и строительство.

В то же время, в государственном управлении и информационной сфере сохраняется избыток претендентов. Рост спроса на должности в госслужбе объясняют желанием получить бронь от мобилизации.

Економічна Правда По материалам:

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