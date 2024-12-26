Дефицит кадров — главный вызов для бизнеса в ноябре 2024 года
Дефицит рабочей силы в очередной раз стал основным препятствием для бизнеса. В то же время неопределенность в перспективе уменьшилась, а доля бизнеса, работающего почти на полную мощность, выросла до 40%.
Об этом говорится в результатах опроса Института экономических исследований и политических консультаций.
Снижение показателя деловой активности
Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) сократился с 0,23 в октябре до 0,16 в ноябре.
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Значение ИВДА уменьшилось для всех предприятий независимо от размера, а показатель микропредприятий оставался самым низким с отрицательным значением.
«Это „звоночек“, чтобы обратить особое внимание на экономическую политику в отношении микробизнеса. И хотя снижение индекса характерно для всех бизнесов, крупные компании чувствуют себя лучше, чем средние, средние — лучше малых, а малые — лучше микробизнеса», — директор ИЭД подчеркнула Оксана Кузяков.
ТОП-3 препятствия для бизнеса
Отключения света, опасные условия труда, рост цен на сырье вошли в топ-3 препятствия для украинского бизнеса.
Неопределенность в долгосрочной перспективе снизилась, а доля бизнеса, работающего почти на полную мощность, выросла с 31% до 40%.
Средний срок новых заказов сократился с рекордного 7,9 месяца до 6,7 месяца на фоне увеличения доли предприятий, работающих «с колес».
Напомним, Государственная налоговая служба включила в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый клуб белого бизнеса) 8,2 тысячи компаний.
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