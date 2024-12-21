Сколько украинцев получили средства от государства на открытие бизнеса — Finance.ua

Сколько украинцев получили средства от государства на открытие бизнеса Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Сколько украинцев получили средства от государства на открытие бизнеса, Фото: freepik

Согласно итогам двадцать третьей волны программы «Собственное Дело», 483 украинца получат гранты на сумму 116 млн грн для запуска или развития собственного бизнеса.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

С начала года в рамках программы поддержали уже 10 300 предпринимателей, в бизнес которых государство инвестировало 2,5 млрд грн.

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Всего с начала полномасштабного вторжения почти 22 тысячи предпринимателей получили гранты на 5,2 млрд грн.

По словам Бережной, каждый пятый бизнесмен открыл новое предприятие.

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Остальные благодаря гранту смогли масштабировать свой бизнес, увеличить объемы производства, ассортимент продукции и услуг, выйти на новые рынки.

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Кроме того, грантополучатели создадут более 40 тысяч рабочих мест в разных отраслях.

Популярные регионы среди победителей

Среди получателей микрогрантов 23-й волны 55% женщин, 37% мужчин и 8% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской (60), Ровенской (39), Харьковской и Ивано-Франковской (по 35) областей, а также города Киева (40).

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Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители двадцать третьей волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 183 человека;

временное размещение и организация питания — 63 человека;

перерабатывающая промышленность — 63 человека;

предоставление других видов услуг — 40 человек;

здравоохранение и оказание социальной помощи — 27 человек.

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