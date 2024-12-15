В ноябре снизились объемы поступлений со стороны игорного бизнеса — Finance.ua

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В ноябре снизились объемы поступлений со стороны игорного бизнеса

Казна и Политика
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В ноябре снизились объемы поступлений со стороны игорного бизнеса
В ноябре снизились объемы поступлений со стороны игорного бизнеса
В ноябре текущего года игорный бизнес уплатил 1,5 млрд гривен. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наблюдается тенденция к снижению размеров поступлений со стороны игорного бизнеса.
Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
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По его словам, на цифру повлияло уменьшение объемов уплаты налога на прибыль на 49,7% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Динамика за 11 месяцев

Однако общая динамика за 11 месяцев 2024 года остается положительной.
Данные по уплате налогов компаниями, которые предоставляют услуги по организации азартных игр, демонстрируют значительный рост.
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За 11 месяцев текущего года в бюджет было уплачено 16 млрд гривен, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Что касается структуры поступлений, информация такая:
  • Налог на прибыль — 62,6% в составе поступлений. Прирост за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — двукратный: 10 млрд гривен против 5 млрд гривен.
  • НДФЛ — 37% в составе поступлений. Прирост за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет 32,7%: 5,9 млрд гривен против 4,5 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
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