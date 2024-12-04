Рада приняла закон, которым усиливается контроль на игорном рынке — Finance.ua

Рада приняла закон, которым усиливается контроль на игорном рынке Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Рада приняла закон, которым усиливается контроль на игорном рынке

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 9256-д , направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Что предусматривает документ

До 1 апреля 2025 года ликвидируется КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей). Вместо нее в Украине создадут новый уполномоченный орган, а соответствующее министерство будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Законопроект вводит механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям.

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Реклама азартных игр запрещается, однако исключениями являются реклама на ТВ и радио в ночное время, в медиа — для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах — с целевой аудиторией старше 21 года.

Также запрещено:

предлагать или предоставлять возмещение расходов для участия в азартных играх;

звонить или отправлять сообщения всем по «базе контактов» [как происходит сегодня];

предлагать бесплатные бонусы вместо внесения ставки.

Реклама гемблинга не может использовать военнослужащих, волонтеров, популярных людей или тематику, связанную с войной.

Запрещено получать лицензию на игорный бизнес и лотереи лицам, которые являются владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих долг по налогам или оплате лицензий.

Оплачивать азартные игры можно только в денежной форме через текущие счета в банках. Другие платежные услуги запрещены.

Гемблингу запретили быть спонсорами событий — кроме спонсорства в спорте.

В секторе лотерей также будет действовать большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

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Лицензию на проведение государственных лотерей смогут получать иностранные субъекты при условии соответствующего опыта.

Лицензию на игорный бизнес и лотереи запрещено выдавать лицам, связанным со страной-агрессором. Также запрещено использование брендов таких субъектов.

Установлены лимиты на расходы и время игры, а также обязательные перерывы.

В ходе проверок вводятся «контрольные закупки» — с видеофиксацией.

Ставки в кредит или постоплатой также будут запрещены.

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