Игорная зависимость: в Украине вдвое возросло количество лудоманов (инфографика) — Finance.ua

Игорная зависимость: в Украине вдвое возросло количество лудоманов (инфографика) Сегодня 14:00 — Мир

Игорная зависимость: в Украине вдвое возросло количество лудоманов (инфографика)

Более 7,8 тысячи украинцев находятся в Реестре лудоманов по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года.

Об этом пишет Опендатабот.

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Апрель стал рекордным по количеству новых лиц в Реестре — более тысячи новых лудоманов. 99% лиц самостоятельно внесли себя в Реестр.

7 874 человека сейчас насчитывает Реестр лудоманов. Количество украинцев с ограничениями из-за игровой зависимости выросло в 2 раза за первое полугодие 2024 года.

4 585 человек были включены в реестр за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года. Ежемесячно реестр пополняется в среднем на 760 человек.

Для сравнения, в первом полугодии 2023 года этот показатель составлял 115 человек, а в первый год полномасштабного вторжения — всего 26 человек ежемесячно.

Подавляющее большинство граждан, а именно 99%, попали в реестр по заявлению о самоограничении. Всего 1% лудоманов были внесены по решению КРАИЛ, в то время как ни один человек не был зарегистрирован по решению суда.

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На данный момент в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины — в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Напомним, что с 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.

Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр. Проект Закона об усовершенствовании электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр, которым предлагается объединить Реестр представителей сетей казино, залов игровых автоматов, сетей игры в покер в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр, одобрен Кабинетом министров Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается объединить Реестр организаторов азартных игр в игровых заведениях казино, Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет, Реестр организаторов букмекерской деятельности, Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов и Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр (что позволит сэкономить бюджетные средства, необходимые для создания соответствующих реестров).

Справка Finance.ua:

За первые пять месяцев 2024 года в государственный бюджет Украины поступило 7,38 млрд грн налогов от игорного бизнеса. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк: «О налоговых поступлениях с игорного бизнеса. За первые пять месяцев года в бюджет поступило 7,38 млрд грн», — говорится в сообщении.

Легальные игровые компании в 2023 году получили 53 миллиарда гривен дохода от своей деятельности и 6,9 миллиарда гривен чистой прибыли. На самом деле, несмотря на большие цифры, на практике все выглядит совсем иначе. Во-первых, легальные игорные заведения пытаются минимизировать налоги, а во-вторых, количество нелегальных казино в Украине просто зашкаливает.

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