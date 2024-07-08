Уряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр — Finance.ua

Уряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Уряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр

Проект Закону щодо удосконалення електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, яким пропонується обʼєднати Реєстр представників мереж казино, залів гральних автоматів, мереж гри в покер у Єдиний реєстр у сфері організації та проведення азартних ігор, схвалено Кабінетом міністрів України.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

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Згідно з інформацією, урядом схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері».

Законопроектом пропонується обʼєднати Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів та Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет в Єдиний реєстр у сфері організації та проведення азартних ігор (що дозволить зекономити бюджетні кошти, необхідні для створення відповідних реєстрів).

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Зазначається, що реєстр міститиме вичерпну інформацію про організаторів азартних ігор, гральні заклади, гральне обладнання, вебсайти, через які проводиться організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет. А також:

відомості про суб’єктів господарювання, що мають право на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, ліцензію на яку видає КРАІЛ;

відомості щодо рішень КРАІЛ про видачу дозволу, що підтверджує відповідність приміщення грального закладу вимогам, встановленим ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Передбачено створення Єдиного реєстру у лотерейній сфері шляхом об’єднання Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, та ліцензійного реєстру у лотерейній сфері.

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Єдиний реєстр у лотерейній сфері міститиме повну інформацію про операторів державних лотерей та відомості про державні лотереї, запроваджені ними.

Також передбачено можливість подачі заяв та отримання результатів їх розгляду засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

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