Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр — Finance.ua

Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр

Проект Закона об усовершенствовании электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр, которым предлагается объединить Реестр представителей сетей казино, залов игровых автоматов, сетей игры в покер в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр, одобрен Кабинетом министров Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

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Согласно информации, правительством одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования публичных электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере».

Законопроектом предлагается объединить Реестр организаторов азартных игр в игровых заведениях казино, Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет, Реестр организаторов букмекерской деятельности, Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов и Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр (что позволит сэкономить бюджетные средства, необходимые для создания соответствующих реестров).

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Отмечается, что реестр будет содержать исчерпывающую информацию об организаторах азартных игр, игровых заведениях, игровом оборудовании, веб-сайтах, через которые проводится организация и проведение азартных игр в сети Интернет. А также:

сведения о субъектах хозяйствования, имеющих право на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, лицензию на которую выдает КРАИЛ;

сведения о решениях КРАИЛ о выдаче разрешения, подтверждающего соответствие помещения игорного заведения требованиям, установленным ЗУ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Предусмотрено создание Единого реестра в лотерейной сфере путем объединения Единого реестра государственных лотерей, введенных в Украине, и лицензионного реестра в лотерейной сфере.

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Единый реестр в лотерейной сфере будет содержать полную информацию об операторах государственных лотерей и сведения о введенных ими государственных лотереях.

Также предусмотрена возможность подачи заявлений и получение результатов их рассмотрения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

УНН По материалам:

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