Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме.

Он уточнил, что законопроект поддержали 272 народных депутата.

«Здесь все нормы, которые мы рекомендовали от нашей ВСК. Объединение законопроекта № 9256−1+10 101+ много важных норм. Кроме ликвидации КРАИЛ в законе есть важные вещи», — говорится в сообщении.

По словам Железняка, документ содержит следующее: ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства, определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения.

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Также совершенствуются инструменты контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет) и устанавливаются дополнительные критерии для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил собрать аналитические данные по распространению и влиянию игровых онлайн-платформ на украинское общество, а также предложить решение.

Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса Президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Укрінформ По материалам:

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