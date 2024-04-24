Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу — Finance.ua

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Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу

Казна и Политика
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Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу
Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по игорному бизнесу
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.
Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме.
Он уточнил, что законопроект поддержали 272 народных депутата.

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«Здесь все нормы, которые мы рекомендовали от нашей ВСК. Объединение законопроекта № 9256−1+10 101+ много важных норм. Кроме ликвидации КРАИЛ в законе есть важные вещи», — говорится в сообщении.
По словам Железняка, документ содержит следующее: ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства, определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения.
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Также совершенствуются инструменты контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет) и устанавливаются дополнительные критерии для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил собрать аналитические данные по распространению и влиянию игровых онлайн-платформ на украинское общество, а также предложить решение.
Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса Президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
По материалам:
Укрінформ
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