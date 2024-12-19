россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров — Finance.ua
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россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров

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Министерство экономического развития планирует предложить вдвое увеличить допустимую продолжительность сверхурочной работы и разрешить отзывать из отпусков сотрудников опасных производств.
Об этом сообщает РБК.
Минэкономразвития предложит увеличить допустимое время переработки до 240 часов в год. Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателю назначать сотруднику до 120 часов сверхурочной работы в год.
Законопроект предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств.
Также чиновники планируют отменить для жительниц сельской местности сокращенную 36-часовую рабочую неделю.
По материалам:
РБК-Україна
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