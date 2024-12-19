россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров — Finance.ua

россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров Сегодня 20:20

Министерство экономического развития планирует предложить вдвое увеличить допустимую продолжительность сверхурочной работы и разрешить отзывать из отпусков сотрудников опасных производств.

Об этом сообщает РБК.

Минэкономразвития предложит увеличить допустимое время переработки до 240 часов в год. Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателю назначать сотруднику до 120 часов сверхурочной работы в год.

Законопроект предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств.

Также чиновники планируют отменить для жительниц сельской местности сокращенную 36-часовую рабочую неделю.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.