россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров — Finance.ua

россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров
Министерство экономического развития планирует предложить вдвое увеличить допустимую продолжительность сверхурочной работы и разрешить отзывать из отпусков сотрудников опасных производств.
Об этом сообщает РБК.
Минэкономразвития предложит увеличить допустимое время переработки до 240 часов в год. Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателю назначать сотруднику до 120 часов сверхурочной работы в год.
Законопроект предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств.
Также чиновники планируют отменить для жительниц сельской местности сокращенную 36-часовую рабочую неделю.
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