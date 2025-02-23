Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров — Finance.ua

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Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров

Казна и Политика
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Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров
Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров
В 2025 году Украина планирует привлечь и уже есть подтверждение в 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время форума «Украина. Год 2025».

Сколько средств получили в прошлом году

По его словам, в 2024 году Украина привлекла 41,7 млрд. долларов. В этом году сумма привлеченных средств составит 38,4 млрд долларов.

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«Работаем и с МВФ, и с Еврокомиссией по плану Ukraine Facility, работаем с Всемирным банком, Банком реконструкции и развития, европейскими структурами», — сказал Шмигаль.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в привлечении американских инвесторов в стратегические отрасли экономики и рассчитывает на получение сильных гарантий безопасности.
По материалам:
УНН
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