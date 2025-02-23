Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров — Finance.ua

Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Шмигаль назвал сумму, которую Украина планирует получить в этом году от европейских партнеров

В 2025 году Украина планирует привлечь и уже есть подтверждение в 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время форума «Украина. Год 2025».

Сколько средств получили в прошлом году

По его словам, в 2024 году Украина привлекла 41,7 млрд. долларов. В этом году сумма привлеченных средств составит 38,4 млрд долларов.

«Работаем и с МВФ, и с Еврокомиссией по плану Ukraine Facility, работаем с Всемирным банком, Банком реконструкции и развития, европейскими структурами», — сказал Шмигаль.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил , что Украина заинтересована в привлечении американских инвесторов в стратегические отрасли экономики и рассчитывает на получение сильных гарантий безопасности.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.