Украина стремится привлечь инвестиции США в ключевые отрасли, — Ермак Сегодня 16:54 — Казна и Политика

Украина стремится привлечь инвестиции США в ключевые отрасли, — Ермак

Украина хочет вовлечь американских инвесторов в стратегические отрасли и получить сильные гарантии безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, ссылаясь на свой комментарий американскому общественному вещателю PBS.

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Он сообщил, что во время встреч в Мюнхене Президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом и другими американскими официальными лицами «Украина получила обязательство по продолжению поддержки и политической воли достичь устойчивого мира».

Позиция Украины

«Президент дал четко понять, что любые планы, подготовленные без Украины, неприемлемы. Гарантии безопасности должны быть сильными, эффективными и реальными и включать США», — отметил руководитель ОП. Украина хочет привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли.

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Он также заявил, что основной месседж Президента Владимира Зеленского состоит в том, что ситуация в мире требует от Европы силы и единства, чтобы быть в состоянии ответить на любые вызовы.

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