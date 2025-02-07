Украина вошла в топ-3 инвестиционных направления для немецких компаний — Finance.ua

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Украина вошла в топ-3 инвестиционных направления для немецких компаний

Фондовый рынок
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Украина вошла в топ-3 инвестиционных направления для немецких компаний
Украина вошла в топ-3 инвестиционных направления для немецких компаний
Все больше немецких компаний планируют перенести производство в Центральную и Восточную Европу. Среди приоритетных направлений — Польша, Румыния и Украина.
Об этом говорится в исследовании аудиторской фирмы KPMG и Восточного комитета немецкой экономики.
Опрос German CEE-Business Outlook 2025, в котором приняли участие 133 немецкие компании из разных секторов экономики, показал, что 22% респондентов планируют перенести производство в Центральную и Восточную Европу. Более половины опрошенных (55%) ожидают роста экономического значения этого региона к 2030 году.

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Польша стала самой привлекательной страной для немецких инвестиций, а за ней расположились Румыния и Украина.
Согласно исследованию, 35% компаний планируют инвестировать в Украину уже в этом году, а к 2030 году этот показатель может возрасти до 41%. В настоящее время 21% опрошенных компаний уже имеют инвестиции в Украине.

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Отмечается, что у Украины есть значительный потенциал стать новым энергетическим хабом для ЕС, альтернативной производственной площадкой и ключевым игроком в сферах IT и аутсорсинга для европейских компаний.
Опрос проводился с 20 ноября по 31 декабря 2024 года и охватил страны Центральной и Восточной Европы, в частности Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Грузию, Венгрию, Косово, Латвию, Литву, Молдову, Черногорию, Словению, Северную Македонию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению и Украину.
По материалам:
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