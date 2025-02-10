Иностранные инвестиции в россию упали до минимума за 15 лет — Finance.ua
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Иностранные инвестиции в россию упали до минимума за 15 лет

Фондовый рынок
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Иностранные инвестиции в россию упали до минимума за 15 лет
Иностранные инвестиции в россию упали до минимума за 15 лет
Объем иностранных инвестиций в рф продолжает стремительно сокращаться и по состоянию на октябрь 2024 года опустился до минимума за последние 15 лет.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные ЦБ рф.
По данным регулятора, за первые три квартала прошлого года иностранные инвесторы изъяли из реального сектора экономики еще 44 млрд дол. прямых инвестиций, а их общий объем опустился до 235 млрд долларов.
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В 2023 году россия потеряла 80 млрд дол. прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в первый год большой войны — 138 млрд дол.
За три года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику, который перед полномасштабным вторжением составлял почти 500 млрд долл., уменьшился вдвое — на 262 млрд дол.
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Хотя лидер кремля владимир путин заявлял о «максимальной открытости» для инвесторов из стран БРИКС и призвал их вкладывать в россию капиталы, притока денег статистика Центробанка не зафиксировала.
Например, власти Китая — крупнейшего торгового партнера россии, отношения с которым путин называют «стратегическими», запретили местным компаниям вкладывать деньги в нефтегазовый сектор россии, отказались инвестировать в проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам не строить в рф заводы.
По материалам:
Економічна Правда
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