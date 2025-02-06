российские олигархи Фридман и Авен продали доли в Альфа-Банке — Finance.ua

российские олигархи Фридман и Авен продали доли в Альфа-Банке
Подсанкционные олигархи Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в крупнейшем частном банке россии «Альфа-Банке» и его страховом отделе «Альфа-страховании», пытаясь отменить персональные санкции ЕС.
Как пишет Financial Times, еще в прошлом году миллиардеры передали бизнес своему давнему партнеру Андрею Косогову.
Соглашение о продаже было заключено еще в 2023 году. Фридман и Авен вместе владели 45% акций в банке и 42% акций в страховой компании. Обе компании, по данным FT, оценили примерно в 240 млрд рублей ($2,5 млрд).
Косогов, не находящийся под санкциями, стал крупнейшим акционером «Альфа-Банка» и базирующейся в лондонском Мейфере компании LetterOne, выкупив доли своих подсанкционных партнеров.
Олигархи надеются, что продажа банка и страховой компании поможет им обжаловать санкции ЕС, наложенные на них в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.
В прошлом году суд ЕС отчасти отменил основания для санкций, постановив, что блок не предоставил достаточно доказательств причастности Фридмана и Авена к действиям, направленным на войну в Украине.
Победа олигархов стала самым большим ударом по режиму санкций ЕС против россии со времен вторжения.
Однако санкции ЕС остаются в силе с отдельным обоснованием, указывающим на статус Фридмана и Авена как «ведущих бизнесменов экономического сектора, обеспечивающего значительный источник дохода» для кремля.
Как сообщалось, в конце декабря 2023 года зарегистрированная в Люксембурге ABH Holdings SA, принадлежащая российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, подала иск против Украины на сумму свыше $1 млрд из-за национализации «Сенс Банка» (бывший «Альфа-Банк Украина»).
Фридман и Авен — основатели и акционеры российской «Альфа-Групп». В 2022 году они оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были также занесены в санкционный список США.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фридман жил в Лондоне, хоть и жаловался на санкции. Затем он сначала переехал в Израиль, а после обострения ситуации с безопасностью в этой стране — в москву. Петр Авен имеет гражданство Латвии и уехал в эту страну из Великобритании.
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