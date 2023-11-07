Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с олигархом Фридманом — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с олигархом Фридманом Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с олигархом Фридманом

Президент Владимир Зеленский 7 ноября ввел санкции против девяти юридических лиц. Предложение о принятии ограничительных мер ранее внесла СБУ, а утвердил Совет национальной безопасности и обороны. Все компании связаны с российским олигархом Фридманом.

О санкциях говорится в обнародованном на сайте президента указе № 739/2023. Контроль за исполнением решения Зеленский возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В санкционном списке оказались девять компаний. Санкции в отношении трех из них, Sogeral Foundation (Княжество Лихтенштейн), Haberfield Limited (Кипр), Slavisilla Holdings Limited (Кипр), применены на 10 лет.

Против Alfa Finance Holdings Limited (Кипр), Erasmony Limited (Кипр), Rissa Investment Limited (Кипр), International Distributions Syystems Limited (Кипр) и CTF Holdings (Люксембург) и Dendar Invsetment Find Limited — на два года.

Ограничительные меры предусматривают:

блокирование активов;

предотвращение выведения капитала из Украины;

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.

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