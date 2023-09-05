«Влил» миллиарды в оборонные заводы россии. СБУ сообщила о подозрении олигарху Фридману — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Влил» миллиарды в оборонные заводы россии. СБУ сообщила о подозрении олигарху Фридману

Фондовый рынок
40
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в россии.
Об этом сообщает СБУ.
«СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, финансирующему агрессию рф в Украине. С начала полномасштабного вторжения рф он „влил“ около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора», — говорится в сообщении.
О каких заводах в россии идет речь?
Среди спонсируемых олигархом заводов «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов рф.
Что еще известно о Фридмане?
По данным СБУ, для финансирования захватнических «проектов» кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума «Альфа-Групп».
Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», которая поставляется оккупантам на передовую.
Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок рф, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков на фронте.
Также Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе рф мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.
В настоящее время подозреваемый скрывается за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.