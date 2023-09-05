«Влил» миллиарды в оборонные заводы россии. СБУ сообщила о подозрении олигарху Фридману — Finance.ua

«Влил» миллиарды в оборонные заводы россии. СБУ сообщила о подозрении олигарху Фридману Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в россии.

Об этом сообщает СБУ

«СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, финансирующему агрессию рф в Украине. С начала полномасштабного вторжения рф он „влил“ около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора», — говорится в сообщении.

О каких заводах в россии идет речь?

Среди спонсируемых олигархом заводов «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов рф.

Что еще известно о Фридмане?

По данным СБУ, для финансирования захватнических «проектов» кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума «Альфа-Групп».

Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», которая поставляется оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок рф, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков на фронте.

Также Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе рф мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

В настоящее время подозреваемый скрывается за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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