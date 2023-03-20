В НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в «Сенс Банке» — Finance.ua

В НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в «Сенс Банке» Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

В НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в «Сенс Банке»

Национальный банк Украины прокомментировал заявление, обнародованное в СМИ Симеоном Дянковым, доверенным лицом, которому было передано право голоса по акциям подсанкционных владельцев существенного участия в АО «Сенс Банк» («Альфа-Банк»).

«НБУ не предоставлял Дянкову никаких поручений по проведению переговоров по поиску потенциальных инвесторов для Сенс Банка», — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года НБУ назначил Симеона Дянкова доверенным лицом, которому было передано право голоса по акциям, косвенно принадлежащим подсанкционным владельцам существенного участия в АО «Сенс Банк», а также право участвовать в управлении банком.

Неоднократные упоминания в интервью о том, что регулятор определил для Дянкова определенные задачи по «уменьшению доли подсанкционных лиц среди акционеров» и «поиску инвестора», не соответствуют действительности и являются манипуляцией, которая может ввести в заблуждение читателей.

«На свое письменное обращение к НБУ господин Дянков и господин Шпек получили ответ по существу, в котором говорилось, что учитывая наложенные на М. Фридмана и П. Авена санкции Советом ЕС, а также санкции СНБОУ, которые были применены к М. Фридману , П. Авену и А. Косогову, все указанные лица лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом до снятия санкций», — отмечают в НБУ.

Этот ответ дает однозначное понимание, что украинское законодательство не предусматривает разрешительных механизмов для того, чтобы подсанкционные лица воспользовались правом на отчуждение акций банка до момента снятия таких санкций. Следовательно, никаких оснований для упомянутых в публикации запланированных «встреч в НБУ и ОП» нет.

«НБУ подтверждает получение письма от потенциального инвестора, на которое также был предоставлен исчерпывающий ответ по существу. К тому же в который раз напоминаем представителям банка, что в соответствии со ст. 34 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ лицо, намеревающееся принять существенное участие в банке, обязано сообщить о своих намерениях и одновременно представить в Национальный банк полный пакет документов», — добавляют в Нацбанке.

НБУ не получил от заинтересованной стороны пакета документов для согласования существенного участия.

«Коммуникация банков с регулятором по вышеуказанным вопросам четко определена законодательством и не предусматривает иного формата обращений и переговоров. Как и в случае с потенциальной докапитализацией банка на 1 млрд долл., мы констатируем, что необходимый пакет документов не был подан на рассмотрение НБУ», — отмечает регулятор.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в Альфа-Банке для выхода из-под санкций.

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