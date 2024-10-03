Фридман готовит еще один иск против Украины на сотни миллионов долларов — Finance.ua

Фридман готовит еще один иск против Украины на сотни миллионов долларов
Зарегистрированная в Нидерландах компания EMIS Finance, которая была эмитентом облигаций под гарантии экс-владельца украинского «Альфа-Банка» (сейчас — Sense Bank) кипрской компании ABH Ukraine (принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам), направила письмо украинским властям о намерении обратиться в международный арбитраж из-за национализации банка.
Причина потенциального иска — банк был единственным активом ABH Ukraine и теперь она якобы не может рассчитаться по обязательствам перед владельцами облигаций, пишет украинская редакция Forbes со ссылкой на источники, которые просили не указывать, какую сторону они представляют.
Также о факте такого сообщения написало профильное издание Investment Arbitration Reporter. По его данным, речь идет о ряде серий «кредитных нот» (loan participation notes), которые покупали частные инвесторы в период с 2018 по 2021 годы. Общая сумма обязательств по ним — $470 млн.
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По словам одного из собеседников украинской редакции Forbes, российские миллиардеры предлагают правительству Украины начать переговоры для внесудебного урегулирования спора, или же они угрожают подать арбитражный иск.
Как сообщалось, в конце декабря 2023 года зарегистрированная в Люксембурге ABH Holdings SA, принадлежащая российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, подала иск против Украины на сумму свыше $1 млрд из-за национализации «Сенс Банка» (бывший «Альфа-Банк Украина»).
Фридман и Авен — основатели и акционеры российской «Альфа-Групп». В 2022 году они оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были также занесены в санкционный список США.
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Фридману и партнерам до сих пор принадлежат активы в Украине, в частности, доля в компании IDS Ukraine — одного из крупнейших производителей минеральных вод («Моршинская», «Мирогородская» и другие). Минюст подал иск о конфискации этой доли в конце сентября 2024 года.
Фридман и партнеры также являются крупнейшими владельцами оператора «Киевстар».
Напомним, в октябре 2023 года суд арестовал все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми российские олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав СБУ оценивала более чем в 17 млрд грн.
Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод. В том числе суд арестовал 47,85% уставного капитала «Киевстара», то есть доли, принадлежащие структурам, связанным с компанией LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров.
В начале сентября 2023 года следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
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