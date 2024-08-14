Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд — Finance.ua

Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд
российский миллиардер, совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман подал в Гонконгский международный арбитражный центр иск к Люксембургу в связи с замораживанием в разных странах активов, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании.
Об этом пишут росСМИ.
Фридман считает замораживание его активов Люксембургом в рамках выполнения санкций ЕС незаконным и требует компенсацию в размере 16 млрд. долларов США, это приблизительная стоимость его активов в стране.
Защита Фридмана в иске связывает введение санкций ЕС против бизнесмена исключительно с его российским гражданством и успехом в бизнесе, что, мол, является «серьезной несправедливостью» и «нарушает международное право».
Более того, Фридман настаивает, что, заморозив его активы, Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года, заключенный между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и СССР, с другой.
Адвокаты россиянина отмечают, что иск к Люксембургу не будет отозван даже в случае снятия санкций, поскольку активы их подзащитного «были серьезно повреждены».
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