Компания Фридмана подала иск против Украины на 1 миллиард долларов — Finance.ua

Компания Фридмана подала иск против Украины на 1 миллиард долларов Сегодня 15:46 — Фондовый рынок

Компания Фридмана подала иск против Украины на 1 миллиард долларов

Компания российского олигарха Михаила Фридмана подала иск в суд против Украины. Все из-за «Сенс Банка». Более того, компания требует огромную финансовую компенсацию.

Речь идет о компании ABH Holdings SA, которая запросила арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне. Главная причина — национализация «Сенс Банка» государством Украина, которую у Фридмана называют незаконной.

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В исковом заявлении компания ABH Holdings SA указала, что стремится получить компенсацию от Украины более чем в 1 миллиард долларов. Как правовую основу указали Договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

Кроме того, в ABH Holdings SA считают, что государство Украины якобы незаконно отобрало «Сенс Банк» у правомерных собственников, акционеров и бенефициаров, объединяя корпоративное рейдерство и военные спекуляции.

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Напомним, 22 июля 2023 года Правительство Украины поддержало решение Нацбанка о выводе с рынка «Сенс Банка». Банком владели россияне. Главными бенефициарами были олигархи, против которых СНБО ввел санкции: Андрей Косогов (40,96% акций банка), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Номинальным держателем акций «Сенс Банка» является ABH Holdings SA, зарегистрированная в Люксембурге.

Телеканал 24 По материалам:

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