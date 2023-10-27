Фридман проиграл суд о расходах на содержание особняка в Лондоне — Finance.ua
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Фридман проиграл суд о расходах на содержание особняка в Лондоне

Фондовый рынок
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Суд в Великобритании отклонил иск подсанкционного российского олигарха Михаила Фрдмана, обжаловавшего запрет на оплату расходов, связанных с его лондонским особняком.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение Высокого суда Лондона.
«Фридман подал в суд на британский санкционный офис OFSI после того, как тот отказался разрешить ему тратить 30 тыс. фунтов в месяц, чтобы предотвратить упадок особняка Athlone House, который он купил за 65 миллионов фунтов.
59-летний миллиардер также хотел тратить 1850 фунтов в месяц на системы связи, которые, по словам Фридмана, регулируют телефоны, ІТ, освещение, отопление и безопасность", — пишет агентство.
Адвокаты Фридмана утверждали, что Athlone House является «уникальной собственностью с уникальными потребностями… не в последнюю очередь в свете его коллекции произведений искусства».
Фридман также хотел, чтобы ему разрешили тратить деньги на персонал, не связанный с охраной, включая водителя, в чем ему отказали на том основании, что он может пользоваться общественным транспортом.
Однако олигарх отказался от своего требования платить водителю после того, как уехал из Британии в Израиль, а затем в россию, незадолго до слушания на прошлой неделе.
Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) заявило, что уже выдало Фридману лицензию на погашение задолженности и единовременные выплаты на общую сумму около 1,4 миллиона фунтов стерлингов, а также предстоящие выплаты в размере 760 тыс. фунтов стерлингов в год.
В своем письменном решении в четверг судья Пушпиндер Саини отклонил иск Фридмана против OFSI, заявив, что его решение было законным.
Адвокаты Фридмана сообщили, что он хотел бы иметь возможность вернуться в Британию, но Саини заявил в своем решении, что возвращение Фридмана «не будет возможно», поскольку он фактически подпадает под запрет на въезд.
Базирующиеся в Лондоне адвокаты Фридмана не сразу ответили на запрос о комментарии.
Представитель британского правительства в четверг приветствовал это решение, которое, по его словам, свидетельствует о том, что «наш режим лицензирования финансовых санкций работает».
Российский олигарх, чье состояние оценивается журналом Forbes в 12,8 миллиарда долларов, находится под британскими санкциями с марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
В сентябре его включение в британский санкционный список было обновлено, и из него было изъято упоминание о том, что он является «прокремлевским олигархом».
По материалам:
Економічна Правда
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