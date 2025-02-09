Как в Европе борются с энергетическим кризисом после вторжения россии в Украину — Finance.ua

Как в Европе борются с энергетическим кризисом после вторжения россии в Украину Сегодня 23:12 — Мир

За три года полномасштабного вторжения россии в Украину, которое повлекло за собой энергетический кризис в Европе, регион изменил способы производства и хранения энергии. Газ из рф, который долгое время был спасательным кругом Европы, был заменен другими источниками.

Об этом пишет издание The New York Times.

Рост производства возобновляемой энергии

С 2021 года выработка энергии ветра и солнца выросла примерно на 50%. По всему континенту планируется строительство новых атомных электростанций. Однако энергетическая безопасность Европы остается хрупкой.

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Регион производит гораздо меньше природного газа, чем потребляет, и по-прежнему в значительной степени зависит от других стран. Природный газ, от которого зависит цена электроэнергии, стоит примерно в четыре раза дороже, чем в США. Высокие цены на энергоносители создают нагрузку и заставляют закрывать заводы, ослабляя экономику Европы.

Цены взлетели в 2022 году из-за опасений, что россия полностью прекратит поставки газа в Европу, а также другие факторы. Страны объединились, чтобы использовать топливо и другие источники энергии, а также строить или модифицировать инфраструктуру для его транспортировки.

По прогнозам, эти усилия позволят снизить зависимость Европы от российского газа до 8% поставок в 2025 году с 35% в 2021 году, считает Анна Гальцова, аналитик исследовательской компании S&P Global Commodity Insights.

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Норвегия является крупнейшим поставщиком газа, в основном через сеть трубопроводов. Но россия стала крупным поставщиком сжиженного природного газа, уступая в 2024 году только США.

Европа строила больше проектов из возобновляемых источников энергии, чтобы восполнить пробелы. До вторжения россии около трети электроэнергии в Европе производили из возобновляемых источников, чему способствовало наращивание ветровой и солнечной энергетики.

По данным S&P Global Commodity Insights, в 2024 году ветряные и солнечные электростанции впервые произвели больше электроэнергии, чем ископаемое топливо.

Высокие цены на энергоресурсы

Но переход на возобновляемые источники энергии требует больших затрат. Хотя общие цены на энергоносители снизились по сравнению с пиком в 2022 году, тарифы на газ и электроэнергию остаются высокими.

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Возобновляемые источники показали значительный прогресс, но все еще нуждаются в значительных инвестициях, чтобы восполнить пробелы в периоды отсутствия ветра и солнца.

Главной альтернативой российскому газу является сжиженный природный газ, но это относительно дорогостоящий вариант. Поскольку газ жизненно важен для индустрии, отопления и производства электроэнергии, отказ от российских поставок дается тяжело.

Рост конкуренции за поставки СПГ

Европа находится во власти глобальных рынков, участвуя в борьбе за СПГ с такими странами, как Китай и Южная Корея. Недавно цены на него взлетели до самого высокого уровня за год, что нанесло ущерб бизнесу и усугубило кризис стоимости жизни в Европе.

Наибольшим источником сжиженного природного газа являются США, в основном терминалы на побережье Персидского залива, обеспечивающие почти половину поставок в Европу. В европейских странах наблюдается бум строительства терминалов для СПГ, особенно в Германии, где до энергетического кризиса их не было.

Хотя импорт российского газа по трубопроводам резко сократился, Европа увеличила закупки российского СПГ, поступающего через порт. Времени на разработку новых ресурсов, чтобы компенсировать потерю газа из россии, не хватило.

УНІАН По материалам:

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