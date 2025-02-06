Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища — глава МИД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища — глава МИД

Энергетика
6
Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища — глава МИД
Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища — глава МИД
Украина видит потенциал в закупке сжиженного газа у США после прекращения транзита российского газа по территории страны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он напомнил, что у Украины есть мощные подземные хранилища для хранения газа.
По словам Сибиги, круг взаимовыгодного сотрудничества с США не ограничивается природными ресурсами.
Читайте также
Он добавил, что после прекращения транзита российского газа по территории Украины страна видит в возможности закупки LNG-газа у США.
«Украина располагает чрезвычайно мощными подземными газовыми хранилищами, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для того, чтобы Украина играла роль гаранта энергетической безопасности в Европе», — сказал он.
До вторжения россия продавала в Европу около 155 миллиардов кубометров трубопроводного газа в год. В 2024 году страна экспортировала в регион около 30 млрд кубометров газа, причем более половины объемов шло через Украину. Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного контракта.
Читайте также
СПГ — один из основных видов топлива, который ЕС закупает у россии после остановки транзита природного газа через Украину. По данным Kpler, 20% импортируемого в Европу сжиженного газа поступает из россии. Основными потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, где поставки обеспечиваются долгосрочными контрактами, выход из которых невозможен без общего запрета на уровне ЕС.
Президент США также пригрозил ЕС пошлинами, если тот не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже трубопроводного газа.
Украина неоднократно обращалась в ЕС с призывом прекратить импорт российского СПГ, отмечая необходимость перехода к альтернативным поставкам, в том числе из США.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.