Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища — глава МИД Сегодня 05:29 — Энергетика

Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища — глава МИД

Украина видит потенциал в закупке сжиженного газа у США после прекращения транзита российского газа по территории страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он напомнил, что у Украины есть мощные подземные хранилища для хранения газа.

По словам Сибиги, круг взаимовыгодного сотрудничества с США не ограничивается природными ресурсами.

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Он добавил, что после прекращения транзита российского газа по территории Украины страна видит в возможности закупки LNG-газа у США.

«Украина располагает чрезвычайно мощными подземными газовыми хранилищами, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для того, чтобы Украина играла роль гаранта энергетической безопасности в Европе», — сказал он.

До вторжения россия продавала в Европу около 155 миллиардов кубометров трубопроводного газа в год. В 2024 году страна экспортировала в регион около 30 млрд кубометров газа, причем более половины объемов шло через Украину. Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия транзитного контракта.

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СПГ — один из основных видов топлива, который ЕС закупает у россии после остановки транзита природного газа через Украину. По данным Kpler, 20% импортируемого в Европу сжиженного газа поступает из россии. Основными потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, где поставки обеспечиваются долгосрочными контрактами, выход из которых невозможен без общего запрета на уровне ЕС.

Президент США также пригрозил ЕС пошлинами, если тот не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже трубопроводного газа.

Украина неоднократно обращалась в ЕС с призывом прекратить импорт российского СПГ, отмечая необходимость перехода к альтернативным поставкам, в том числе из США.

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