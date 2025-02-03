«Молдовагаз» начала поставки в Приднестровье вместо российского «Газпрома» — Finance.ua
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«Молдовагаз» начала поставки в Приднестровье вместо российского «Газпрома»

Энергетика
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«Молдовагаз» начала поставки в Приднестровье вместо российского «Газпрома»
«Молдовагаз» начала поставки в Приднестровье вместо российского «Газпрома»
Газотранспортная компания «Молдовагаз» 1 февраля начала поставлять газ в приднестровский регион вместо российского «Газпрома». За это «лидер» непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.
Газ, который закачивает «Молдовагаз», предоставили Кишинев и Евросоюз, чтобы предотвратить перепады давления в трубопроводах и гуманитарный кризис после прекращения поставок российского газа. россия прекратила поставки газа в Приднестровье в конце декабря 2024 года и регион в течение месяца исчерпал все свои запасы.
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Поэтому Европейский Союз предложил Тирасполю газ как гуманитарную помощь через правительство в Кишиневе, и приднестровские должностные лица ее приняли. ЕС выделил Молдове 64 миллиона евро, чтобы преодолеть энергетический кризис, из которых 20 миллионов евро — на газ для непризнанного Приднестровья.
Пока что качают технический газ, это необходимо для полноценного запуска топливно-энергетической системы при подаче газа из Европы. Этот объем газа «Тираспольтрансгаз» обязуется возвратить или оплатить его до 1 марта 2025 года.
По словам Красносельского, 1 февраля в Приднестровье отменили веерные отключения света.
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Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.
В то же время Молдова не согласилась на требования россии, которые выдвинула для продолжения поставки газа Приднестровью по альтернативному маршруту через Балканы. 28 декабря 2024 года «Газпром» официально объявил, что с января прекратит поставлять газ в Приднестровье из-за «неисполнения платежных обязательств».
По материалам:
theБабель
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