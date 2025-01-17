Молдова ждет помощи зарубежных партнеров для преодоления энергокризиса — Finance.ua

Молдова ждет помощи зарубежных партнеров для преодоления энергокризиса Сегодня 12:44 — Энергетика

Молдова ждет помощи зарубежных партнеров для преодоления энергокризиса

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассчитывает на помощь внешних партнеров в преодолении энергетического кризиса.

Как сообщила пресс-служба правительства, он заявил об этом в четверг на встрече с послами, аккредитованными в Кишиневе, а также представителями международных организаций.

Согласно сообщению, участники встречи проанализировали проблемы в энергетическом секторе Молдовы в связи с прекращением поставок российского газа в Приднестровский регион. Они обсудили возможности для смягчения последствий прекращения поставок газа для граждан и предприятий в краткосрочной перспективе и содействия энергетической безопасности Молдовы в долгосрочной перспективе. Обсужден также список потребностей во внешней помощи для поддержки граждан и государственных учреждений Молдовы с целью укрепления энергетической и экономической устойчивости страны", — проинформировала пресс-служба.

Речан рассказал о поддержке, оказанной жителям в Зоне безопасности на Днестре, которые остаются без электроэнергии. Речь идет о 14 населенных пунктах, административно подчиняющихся конституционным властям Молдовы, но подключенных к сетям газа и электроэнергии левого берега Днестра. Они также столкнулись с энергетическим кризисом, как и Приднестровье.

«Республика Молдова продолжит оказывать помощь жителям региона, усилия в диалоге с администрацией Тирасполя. Если необходим реальный механизм поставки газа, мы готовы его предоставить», — подтвердил молдовский премьер.

Согласно пресс-релизу, дипломаты выразили готовность своих стран поддержать власти и граждан в краткосрочной и долгосрочной перспективе для выхода из сложившейся ситуации, в частности благодаря вкладу в увеличение Фонда снижения энергетической уязвимости.

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