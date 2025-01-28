Молдова одолжит три миллиона кубометров газа Приднестровью — Finance.ua

Молдова одолжит три миллиона кубометров газа Приднестровью Сегодня 09:28 — Энергетика

Правительство Молдовы даст взаймы 3 млн кубических метров газа приднестровскому региону.

Об этом решении заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает NewsMaker

По его словам, правительство приняло решение выделить в долг 3 млн кубометров газа для Приднестровья, необходимых для поддержания давления в системе природного газа. Речь идет о срочном вмешательстве властей на период 1−10 февраля 2025 года.

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Также Речан сказал, что ЕС предлагает грант в размере 30 миллионов евро на закупку газа, производство электроэнергии для Молдовы по антикризисной цене и обеспечение потребления левого берега — Приднестровья.

Также была принята комплексная программа повышения энергетической устойчивости на ближайшие 2 года, в том числе снижение тарифа на электричество на Правобережье.

Премьер подчеркнул, что расходы будут возмещены грантом ЕС.

Напомним, российский Газпром 28 декабря заявил, что прекратит поставки газа в Молдову из-за якобы долгов со стороны Moldovagaz.

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В этой связи «власти» Приднестровья ввели режим чрезвычайной ситуации. После прекращения подачи газа там отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. Молдавская ГРЭС с 1 января перешла на генерацию электроэнергии на угле.

Впоследствии «президент» Приднестровья Вадим Красносельский отправился в москву, чтобы обсудить поставки газа.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила кремль в провоцировании энергетического кризиса в приднестровском регионе и подчеркнула, что Кишинев не препятствует поставкам российского газа в сепаратистский анклав.

Укрінформ По материалам:

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