При каких условиях Молдова предоставит финансовую поддержку для Приднестровья — Санду ответила — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

При каких условиях Молдова предоставит финансовую поддержку для Приднестровья — Санду ответила

Энергетика
25
При каких условиях Молдова предоставит финансовую поддержку для Приднестровья — Санду ответила
При каких условиях Молдова предоставит финансовую поддержку для Приднестровья — Санду ответила
Молдова готова предоставить непризнанному Приднестровью неотложную помощь в преодолении энергетического кризиса. В перспективе рассматривается возможность финансовой поддержки с ролью международных партнеров.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Newsmaker.
По словам Санду, Молдова готова предоставить Приднестровью помощь в преодолении последствий энергокризиса.
«Мы повторяем наше предложение, включая помощь, которую можем предоставить — генераторы, медицинская помощь, лекарства — все, что необходимо людям в этот период», — сказала она.
Санду также заявила, что при выводе из региона российских «миротворцев» возможна и финансовая помощь.
«Но это будет возможно после вывода российской армии и замены миротворческой миссии гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, при которых мы можем прийти и оказать значительную помощь… Эта помощь должна поступить от наших партнеров по развитию, потому что мы все еще находимся в сложной финансовой ситуации», — подчеркнула она.
Энергетический кризис в Приднестровье
Стоит напомнить, что Украина с 1 января полностью прекратила транзит российского газа в Молдову и страны ЕС. Тогда же Приднестровье осталось без отопления и горячей воды.
В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может выйти из строя, потому что в ней наблюдается острый дефицит электроэнергии.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.