При каких условиях Молдова предоставит финансовую поддержку для Приднестровья — Санду ответила Сегодня 14:23 — Энергетика

При каких условиях Молдова предоставит финансовую поддержку для Приднестровья — Санду ответила

Молдова готова предоставить непризнанному Приднестровью неотложную помощь в преодолении энергетического кризиса. В перспективе рассматривается возможность финансовой поддержки с ролью международных партнеров.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Newsmaker.

По словам Санду, Молдова готова предоставить Приднестровью помощь в преодолении последствий энергокризиса.

«Мы повторяем наше предложение, включая помощь, которую можем предоставить — генераторы, медицинская помощь, лекарства — все, что необходимо людям в этот период», — сказала она.

Санду также заявила, что при выводе из региона российских «миротворцев» возможна и финансовая помощь.

«Но это будет возможно после вывода российской армии и замены миротворческой миссии гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, при которых мы можем прийти и оказать значительную помощь… Эта помощь должна поступить от наших партнеров по развитию, потому что мы все еще находимся в сложной финансовой ситуации», — подчеркнула она.

Энергетический кризис в Приднестровье

Стоит напомнить, что Украина с 1 января полностью прекратила транзит российского газа в Молдову и страны ЕС. Тогда же Приднестровье осталось без отопления и горячей воды.

В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может выйти из строя, потому что в ней наблюдается острый дефицит электроэнергии.

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