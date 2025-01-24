Приднестровье отказалось от украинского угля — Finance.ua

Приднестровье отказалось от украинского угля
Глава Приднестровского региона Молдовы Вадим Красносельский сказал, что уголь, который Украина предлагала в качестве помощи, не годится для Молдовской ГРЭС.
Об этом говорится в его обращении к президенту Молдовы Мае Санду, опубликованном в соцсетях в четверг, 23 января.
«(Вице-премьер. — Ред.) Серебрян заявил, что Украина с Молдовой предлагала уголь для станции. Тот уголь, который предлагала Украина — это газовый уголь. Он по техническим характеристикам не подходит для работы нашей ТЭЦ. Это все прекрасно знают — спросите у специалистов», — сказал Красносельский.
По его словам, для Молдовской электростанции требуется антрацит.
Красносельский обвинил Молдову в том, что она якобы блокирует поставки газа в Приднестровский регион и сказал, что будет жаловаться в ООН и Красный крест.
Уголь — альтернативное топливо для Молдовской ГРЭС, раньше она работала на бесплатном газе из россии.
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