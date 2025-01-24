Приднестровье отказалось от украинского угля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приднестровье отказалось от украинского угля

Энергетика
9
Приднестровье отказалось от украинского угля
Приднестровье отказалось от украинского угля
Глава Приднестровского региона Молдовы Вадим Красносельский сказал, что уголь, который Украина предлагала в качестве помощи, не годится для Молдовской ГРЭС.
Об этом говорится в его обращении к президенту Молдовы Мае Санду, опубликованном в соцсетях в четверг, 23 января.
«(Вице-премьер. — Ред.) Серебрян заявил, что Украина с Молдовой предлагала уголь для станции. Тот уголь, который предлагала Украина — это газовый уголь. Он по техническим характеристикам не подходит для работы нашей ТЭЦ. Это все прекрасно знают — спросите у специалистов», — сказал Красносельский.
Читайте также
По его словам, для Молдовской электростанции требуется антрацит.
Красносельский обвинил Молдову в том, что она якобы блокирует поставки газа в Приднестровский регион и сказал, что будет жаловаться в ООН и Красный крест.
Уголь — альтернативное топливо для Молдовской ГРЭС, раньше она работала на бесплатном газе из россии.
По материалам:
kyiv24.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.