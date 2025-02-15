В Украине растет спрос на работу с бронированием, а кадровый кризис в критических отраслях обостряется — Finance.ua
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В Украине растет спрос на работу с бронированием, а кадровый кризис в критических отраслях обостряется

Личные финансы
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В Украине растет спрос на работу с бронированием, а кадровый кризис в критических отраслях обостряется
В Украине растет спрос на работу с бронированием, а кадровый кризис в критических отраслях обостряется, Фото: freepik
В Украине растет дисбаланс между спросом на рынке труда и подготовкой кадров, что ведет к безработице и дефициту рабочей силы в критических отраслях, таких как промышленность, энергетика, транспорт и строительство. В то же время, в государственном управлении и информационной сфере сохраняется избыток претендентов. Рост спроса на должности в госслужбе объясняют желанием получить бронь от мобилизации.
Об этом говорится в обзоре Национального института стратегических исследований.

Спрос на госслужбу и дисбаланс в сфере управления

На государственной службе наблюдается самая высокая конкуренция за рабочие места — в среднем пять претендентов на одну вакансию (23 200 соискателей против 4600 предложений).

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В сфере сельского хозяйства на одну вакансию претендуют четыре человека. Также высокий уровень конкуренции среди менеджеров высшего звена и специалистов информационной сферы, где работают преимущественно люди с высшим образованием.
В Украине растет спрос на работу с бронированием, а кадровый кризис в критических отраслях обостряется

Критический дефицит кадров в промышленности и строительстве

Несмотря на всеобщую безработицу, в промышленности, энергетике и образовании количество вакансий превышает количество соискателей работы.

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Большая нехватка наблюдается среди инженерно-технических специалистов, особенно в металлургии, машиностроении, оборонной и химической промышленности.
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Проблема кадрового дефицита существовала еще до полномасштабного вторжения, а сейчас стала еще более острой.
Особенно сложная ситуация в строительной отрасли — нехватка работников замедляет реализацию проектов, тормозит техническую модернизацию и инновационное развитие.
В некоторых регионах зафиксирована безработица в этой сфере, что подчеркивает асимметрию на рынке труда.
В Украине растет спрос на работу с бронированием, а кадровый кризис в критических отраслях обостряется

Транспортная отрасль: нехватка водителей и влияние мобилизации

Мобилизация значительной части мужского населения особенно отразилась на областях, где традиционно работали преимущественно мужчины.
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Грузовые перевозки и общественный транспорт испытывают острый дефицит кадров, а нехватка водителей электротранспорта и автобусов наблюдается по всей стране. Проблема существовала и до войны, но сейчас приобрела критические масштабы.

Конкуренция за рабочие места среди разных профессий

Больше всего претендентов на вакансии среди:
  • аграрных специалистов (операторов животноводческих комплексов, работников земледелия);
  • технических служащих и управленцев;
  • специалистов сферы торговли и услуг;
  • учителей общего и среднего образования.
В то же время сложнее всего закрыть вакансии для:
  • квалифицированных рабочих с инструментом (сварщиков, монтажников, механиков);
  • врачей общей практики и ветеринаров;
  • специалистов агросектора (слесарей, токарей, электриков, агрономов, инженеров).

Высшее образование и проблема трудоустройства

Дисбаланс между образованием и потребностями рынка труда также отражается на уровне занятости.
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Всего 27,2% украинцев работают по полученной специальности, 29,5% - частично соответствуют специальности, а 43,2% - работают в совершенно иной сфере, согласно исследованию «Happy Monday».
Для лиц без высшего образования только 12,2% респондентов ощущают его нехватку, тогда как 40,5% считают, что проблема больше в отсутствии диплома, необходимого для формального подтверждения квалификации.
Эти данные свидетельствуют о необходимости глубокой реформы высшего образования для повышения ее соответствия современному рынку труда.

Пути решения проблемы

Для преодоления образовательно-профессионального дисбаланса необходимо:
  • Усилить профессиональную мобильность рабочей силы, что поможет уменьшить безработицу и согласовать спрос с предложением;
  • Модернизировать трудовое законодательство, обеспечив социальные гарантии и ответственность работодателей;
  • Расширить поддержку служб занятости и внедрять новые формы трудоустройства.
В Национальном институте стратегических исследований подытожили, что обеспечение качественной подготовки кадров и их профессиональной адаптации являются ключевыми факторами для стабильности экономики в военное время и ее восстановления в послевоенный период.

Справка Finance.ua:

  • Как пишут специалисты work.ua, в январе 2025 года на рынке труда было наибольшее количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров. Как следствие — почти 1,5 миллиона откликов на вакансии в январе. Это на 39% больше, чем было в декабре;
  • Украина готовится ввести искусственный интеллект для помощи безработным в поиске работы. Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении ИИ для поиска вакансий безработным украинцам, преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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