Проверки работодателей: какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства — Finance.ua

Проверки работодателей: какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства Сегодня 20:08 — Личные финансы

Проверки работодателей: какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства

С введением военного положения в Украине Правительством был возложен мораторий на проведение плановых проверок со стороны контролирующих органов. В то же время разрешено осуществлять внеплановые меры государственного надзора (контроля) в отдельных сферах при наличии угрозы, что имеет негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства, а также для выполнения международных обязательств страны.

Соответственно внеплановые проверки проводятся на основании решений местных органов исполнительной власти, которые обеспечивают формирование государственной политики в соответствующих сферах.

Об этом пишет budni.robota.ua

Причины проведения внеплановой проверки органами Гоструда:

работодатель скрывает трудовые отношения (работники не оформлены официально, гражданско-правовой договор вместо трудового договора);

безосновательное увольнение или прекращение трудового договора;

безосновательная приостановка действия трудового договора;

принудительные отпуска без сохранения заработной платы;

перевод на другую должность без согласия работника;

изменение существенных условий труда без уведомления работника;

несвоевременная выплата заработной платы.

Как проводятся внеплановые проверки?

Внеплановые меры государственного надзора (контроля) в период действия военного положения осуществляются:

При наличии оснований, определенных абз. 5, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», указанные положения регламентируют следующие основания:

обращение физического лица о нарушениях, которые нанесли ущерб его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства. Но такое обращение должно быть подтверждено соответствующими документами или их копиями, подтверждающими нарушение;

поручение Премьер-министра Украины о проверке СХ в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства;

наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, связанного с деятельностью предприятия;

решение суда.

2. По обращению Киевской городской военной администрации или областной военной администрации.

3. В связи с невыполнением предприятием предписаний об устранении нарушений требований законодательства, выданных после 1 мая 2022 года.

Штрафы за нарушение законодательства о труде

Согласно ст. 16 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» , в период действия военного положения в случае выполнения в полном объеме и в установленный срок предписаний об устранении нарушений, выявленных при осуществлении внеплановых мер государственного надзора (контроля), штрафы, предусмотренные статьей 265 Кодекса законов о труде Украины, не применяются.

Таким образом, в случае, если по результатам проверки контролирующий орган обнаружил у вас нарушение, о чем составил соответствующее предписание, то не стоит откладывать устранение этих нарушений, ведь в таком случае вы попадаете под «амнистию» и лишаетесь обязанности уплатить штраф.

Если же вы проигнорировали предписание, выданное органом Гоструда, то ждите применения штрафных санкций на основании ст. 265 Кодекса законов о труде . Размер штрафов рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления правонарушения.

Общие правила наложения штрафов в порядке ст. 265 КЗоТ

штрафы уполномочены налагать органы Гоструда;

порядок наложения и уплаты штрафных санкций регулируется Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о труде и занятости населения, утвержденного Постановлением КМУ № 509 от 17.07.2013;

сроки давности для применения штрафов в порядке ст. 265 КЗоТ не применяются;

наложенный штраф может быть обжалован в судебном порядке.

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Если штрафных санкций, наложенных в порядке ст. 265 КЗоТ можно избежать во время действия военного положения, то с админштрафами, которые налагаются на основании ст. 41 КУоАП , никаких послаблений на период действия военного положения не предусмотрено. При наличии на то оснований органом Гоструда может быть составлен протокол об административном правонарушении (ст. 254 КУоАП ), и на основании указанного протокола выносится постановление о привлечении к административной ответственности. За нарушения, предусмотренные ч. 1−4, 7 ст. 41 КУоАП , выносить постановления уполномочены суды (ст. 221 КУоАП ).

В завершение следует добавить, что Государственная служба Украины по вопросам труда утвердила Годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) на 2025 год. В него включено 18 747 субъектов хозяйствования. Несмотря на то, что в стране действует мораторий на плановые проверки, наличие такого приказа может свидетельствовать о том, что законодатель настроен внести изменения в действующее законодательство в части проведения проверок контролирующими органами.

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