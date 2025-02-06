Проверки работодателей: какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства — Finance.ua

Проверки работодателей: какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства
С введением военного положения в Украине Правительством был возложен мораторий на проведение плановых проверок со стороны контролирующих органов. В то же время разрешено осуществлять внеплановые меры государственного надзора (контроля) в отдельных сферах при наличии угрозы, что имеет негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства, а также для выполнения международных обязательств страны.
Соответственно внеплановые проверки проводятся на основании решений местных органов исполнительной власти, которые обеспечивают формирование государственной политики в соответствующих сферах.
Об этом пишет budni.robota.ua.
Причины проведения внеплановой проверки органами Гоструда:
- работодатель скрывает трудовые отношения (работники не оформлены официально, гражданско-правовой договор вместо трудового договора);
- безосновательное увольнение или прекращение трудового договора;
- безосновательная приостановка действия трудового договора;
- принудительные отпуска без сохранения заработной платы;
- перевод на другую должность без согласия работника;
- изменение существенных условий труда без уведомления работника;
- несвоевременная выплата заработной платы.
Как проводятся внеплановые проверки?
Внеплановые меры государственного надзора (контроля) в период действия военного положения осуществляются:
- При наличии оснований, определенных абз. 5, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», указанные положения регламентируют следующие основания:
- обращение физического лица о нарушениях, которые нанесли ущерб его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства. Но такое обращение должно быть подтверждено соответствующими документами или их копиями, подтверждающими нарушение;
- поручение Премьер-министра Украины о проверке СХ в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства;
- наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, связанного с деятельностью предприятия;
- решение суда.
2. По обращению Киевской городской военной администрации или областной военной администрации.
3. В связи с невыполнением предприятием предписаний об устранении нарушений требований законодательства, выданных после 1 мая 2022 года.
Штрафы за нарушение законодательства о труде
Согласно ст. 16 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения в случае выполнения в полном объеме и в установленный срок предписаний об устранении нарушений, выявленных при осуществлении внеплановых мер государственного надзора (контроля), штрафы, предусмотренные статьей 265 Кодекса законов о труде Украины, не применяются.
Таким образом, в случае, если по результатам проверки контролирующий орган обнаружил у вас нарушение, о чем составил соответствующее предписание, то не стоит откладывать устранение этих нарушений, ведь в таком случае вы попадаете под «амнистию» и лишаетесь обязанности уплатить штраф.
Если же вы проигнорировали предписание, выданное органом Гоструда, то ждите применения штрафных санкций на основании ст. 265 Кодекса законов о труде. Размер штрафов рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления правонарушения.
Общие правила наложения штрафов в порядке ст. 265 КЗоТ:
- штрафы уполномочены налагать органы Гоструда;
- порядок наложения и уплаты штрафных санкций регулируется Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о труде и занятости населения, утвержденного Постановлением КМУ № 509 от 17.07.2013;
- сроки давности для применения штрафов в порядке ст. 265 КЗоТ не применяются;
- наложенный штраф может быть обжалован в судебном порядке.
Если штрафных санкций, наложенных в порядке ст. 265 КЗоТ можно избежать во время действия военного положения, то с админштрафами, которые налагаются на основании ст. 41 КУоАП, никаких послаблений на период действия военного положения не предусмотрено. При наличии на то оснований органом Гоструда может быть составлен протокол об административном правонарушении (ст. 254 КУоАП), и на основании указанного протокола выносится постановление о привлечении к административной ответственности. За нарушения, предусмотренные ч. 1−4, 7 ст. 41 КУоАП, выносить постановления уполномочены суды (ст. 221 КУоАП).
В завершение следует добавить, что Государственная служба Украины по вопросам труда утвердила Годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) на 2025 год. В него включено 18 747 субъектов хозяйствования. Несмотря на то, что в стране действует мораторий на плановые проверки, наличие такого приказа может свидетельствовать о том, что законодатель настроен внести изменения в действующее законодательство в части проведения проверок контролирующими органами.
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