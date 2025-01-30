Работодатели назвали самые большие вызовы на рынке труда (инфографика) — Finance.ua

Работодатели назвали самые большие вызовы на рынке труда (инфографика) Сегодня 08:06 — Личные финансы

Работодатели назвали самые большие вызовы на рынке труда (инфографика)

Украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема является одной из главных на рынке труда и прогрессирующей из года в год.

Но если раньше кадровый голод проявлялся в поиске специалистов отдельных, в частности, рабочих, профессий, то сейчас бизнес сталкивается с дефицитом кадров на все категории работников. Но это совсем не означает, что проблем с трудоустройством стало меньше, и специалистам стало легче находить новую работу. Действующие работники и активные соискатели говорят о том, что срок поиска работы так и остается в среднем до полугода, стало меньше вакансий в их профессии, а также сложно найти работу с достойной оплатой труда.

Такой парадокс выявили аналитики компании GRC.ua в результате исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год» и дали объяснение, почему так происходит.

Год назад работодатели были единогласны в своих прогнозах по поводу вызовов рынка труда в 2024 году. Большинство компаний уже тогда озвучивало крайне ощутимый дефицит кадров. И действительно, за 2024 год с дефицитом кадров на все категории работников сталкивалось более половины компаний (60%).

При этом 2024 год стал более стабильным в вопросе сохранения персонала. Если в 2023 году о стопроцентной сохранности работников говорили 29% компаний, то в 2024 году этот показатель вырос на 10%. Увеличилась также активность найма персонала по сравнению с прошлым годом. За год количество компаний, осуществлявших набор сотрудников по всем направлениям, возросло с показателя 47% до отметки 59%.

С какими сложностями еще сталкиваются работодатели

Проблема кадрового голода на все категории работников в 2024 году стала основным фокусом работодателей, поставив на второй план такие вызовы, как отток людей за границу, трудоустройство военных и интеграцию их в профессиональную жизнь, а также изменения в территориальном распределении рынка труда и расположении рабочей силы. на территории Украины", — говорится в сообщении.

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Понимая высокую конкуренцию и борьбу за таланты, что является одной из главных проблем рынка труда сегодня, компании меняют свои приоритеты. Год назад стратегические цели большинства работодателей были сосредоточены на нахождении новых рынков сбыта и клиентов. Это озвучивало 54% ​​представителей бизнес-среды. Свежий опрос показал, что это направление внимания компаний занимает только второе место.

Более половины компаний (52%) назвали приоритетом бизнеса на следующий год сохранение команды сотрудников в полном объеме.

Справка Finance.ua:

По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США). За год зарплата выросла на 12,5%. По данным Госстата, годовая инфляция в Украине по состоянию на начало декабря составила 11,2%.

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