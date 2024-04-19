Сколько банков Украины готовы работать в условиях блэкаута — ответ главы НБУ — Finance.ua
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Сколько банков Украины готовы работать в условиях блэкаута — ответ главы НБУ

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Сколько банков Украины готовы работать в условиях блэкаута — ответ главы НБУ
Сколько банков Украины готовы работать в условиях блэкаута — ответ главы НБУ
Более половины главных украинских банков могут продолжать работать даже в условиях отключения электроснабжения из-за российских обстрелов.
Масштабные российские обстрелы энергоинфраструктуры Украины весной проверили способность украинских банков работать в режиме блэкаута, рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Украинской службе Голоса Америки.
«Сегодня более 55% сети системно важных банков способны работать при любых условиях», — сказал Пышный.
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Он объяснил — в рамках программы Power Banking создана общенациональная сеть банковских отделений, снабженных резервными каналами связи, включая связь через Starlink, а также у них имеются бесперебойные источники энергоснабжения, генераторы.
«Мы протестировали эту систему именно сейчас, весной 2024 года, когда россия возобновила ракетные атаки», — добавляет чиновник.
Пышный, находящийся на этой неделе в Вашингтоне для участия в весенних собраниях МВФ и Всемирного банка, говорит, что на встречах в рамках собрания центральные банки других стран мира изучают опыт Украины.
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«Многие из коллег интересуются нашим опытом работы в условиях войны, обеспечения бесперебойной работы, несмотря на обстоятельства, в условиях активной фазы войны, в условиях блэкаута, ведь блэкаут может быть спровоцирован не только ракетной атакой и поражением энергетической инфраструктуры в результате обстрела, но и кибератаками. Наш опыт интересен, и мы активно им делимся», — говорит Пышный.
В Харькове, где российские нападения привели к масштабному обесточиванию, 121 банковское отделение Power Banking в городе и области работало, заявил Пышный, но признал, что становится сложнее преодолевать последствия разрушений, «россияне ведь поразили именно генерацию электроэнергии, а также сеть транспортировки тока».
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Главный банкир Украины говорит, что проект Power Banking оказался надежным и работает в нескольких областях Украины.
«Сегодня мы видим, что он функционирует там, где это необходимо. Запорожская, Днепровская, Харьковская, Сумская области в моменты блэкаута работали именно на протоколе Power Banking», — добавляет он.
Напомним, в 2022 году Национальный банк совместно с другими украинскими банками создал единую сеть Power Banking. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые работают и предоставляют клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Справка Finance.ua:

  • в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса;
  • так, в банкоматах банков в среднем можно снять сумму от 10−20 тыc. грн на операцию/сутки.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Голос Америки
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