Система Tax free: кто и как может вернуть часть средств за покупку товаров в странах ЕС — Finance.ua

Система Tax free: кто и как может вернуть часть средств за покупку товаров в странах ЕС Сегодня 12:07 — Личные финансы

Система Tax free: кто и как может вернуть часть средств за покупку товаров в странах ЕС, Фото: freepik

Украинцы, совершившие покупки в странах ЕС, могут вернуть обратно до 25% израсходованных средств.

Как работает Tax Free и кто может воспользоваться услугой, пишет visitukraine.today.

Что такое система Tax Free

Система Tax Free позволяет туристам получить часть налога на добавленную стоимость, уплаченного за покупку товаров в других странах.

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Экономия зависит от ставки НДС, которая обычно составляет от 4% до 25%.

К примеру, если вы приобретете в Германии товар на 1000 евро, вы сможете получить возврат до 19% этой суммы, что составит до 190 евро. Ставки НДС можно проверить на веб-сайте глобальных операторов Tax Free.

Согласно европейскому налоговому законодательству, НДС применяется внутри страны, но не применяется при экспорте товаров за пределы страны.

Поэтому для получения возврата налога необходимо, чтобы товар пересек границу в течение определенного периода после его приобретения.

Кто не может воспользоваться Tax free

Tax free касается только нерезидентов стран. Не имеют права воспользоваться услугой следующие группы лиц:

беженцы;

трудоустроенные за границей;



люди, имеющие вид на постоянное жительство.



Какие товары подлежат возмещению по системе Tax Free

Система Tax Free применяется к товарам личного пользования, которые можно ввезти в багаже ​​(одежда, декор, косметика, техника и т. д. ), за исключением горючего.

Однако не следует злоупотреблять этой услугой, поскольку частые покупки могут привести к отказу в выдаче документов для возврата налога.

Минимальная сумма чека для получения Tax Free устанавливается магазинами и составляет от 50 евро в Германии до 100 евро во Франции.

Такие ограничения позволяют покупателям эффективно воспользоваться этой услугой, обеспечивая достаточную сумму покупок для возврата налога, но избегая чрезмерных опреаций, которые могут стать причиной отказа в выдаче документов.

Как воспользоваться услугой Tax Free

Система Tax Free подходит для следующих случаев:

1. Покупка товаров. Магазины, которые поддерживают систему Tax Free, обозначают это соответствующими наклейками на витрине. Если нет логотипа, лучше уточнить этот момент у продавцов. На кассе обязательно оформите чек для возврата НДС.

2. Заполнение формы. В специальной форме необходимо указать ваш адрес и паспортные данные.

3. Хранение чеков. Нельзя использовать приобретенные товары до пересечения границы, ведь таможенная служба должна проверить их состояние. Также не забудьте сохранить все чеки.

4. Валидация. Перед выездом из страны покажите покупки, паспорт и форму tax free на таможне для получения печати, подтверждающей вывоз товаров за границу.

Обращаем внимание: документ на возмещение налога выписывается на имя одного конкретного лица. Поэтому если вы планируете объединять покупки с кем-то, нужно также подумать о распределении средств.

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Как получить возмещение средств по системе Tax Free

Есть два варианта возврата части средств через систему Tax Free:

получение в том же магазине. Этот способ обеспечивает возврат 100% НДС, поскольку магазин самостоятельно оформляет документ Tax Free, не привлекая третьих лиц. Клиент может получить деньги прямо в магазине при следующем визите. Чтобы воспользоваться этим способом, сначала необходимо пересечь границу, а затем вернуться в страну покупки и предъявить подтвержденный документ Tax Free в магазине. Важно соблюсти определенный промежуток времени;

Этот способ обеспечивает возврат 100% НДС, поскольку магазин самостоятельно оформляет документ Tax Free, не привлекая третьих лиц. Клиент может получить деньги прямо в магазине при следующем визите. Чтобы воспользоваться этим способом, сначала необходимо пересечь границу, а затем вернуться в страну покупки и предъявить подтвержденный документ Tax Free в магазине. Важно соблюсти определенный промежуток времени; получение средств через специальные пункты обслуживания. Такие пункты расположены на границе и в аэропортах. Они обслуживают известных операторов: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Посредники принимают комиссию за свои услуги. Однако этот способ удобен тем, что вы можете выбрать, как получить деньги: наличными или на карту. Все это можно сделать на месте в удобное для вас время.



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