В Украине сократят количество бумажных документов для назначения социальных выплат — Finance.ua

В Украине сократят количество бумажных документов для назначения социальных выплат Сегодня 10:30 — Казна и Политика

В Украине сократят количество бумажных документов для назначения социальных выплат

Министерство социальной политики Украины предлагает внести изменения в некоторые постановления правительства относительно уменьшения оборота бумажных документов для предоставления некоторых видов государственной социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Проект предусматривает, что заявитель может не подавать документы, имеющиеся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена, и депаперизировать процесс администрирования предоставления государственной социальной поддержки населению.

Проектом акта предлагается дополнить положение нормой, что в случае смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.

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Кроме того, принятие проекта акта позволит урегулировать вопросы назначения и выплаты отдельных видов социальной помощи в период введения военного положения в случае обращения получателя с заявлением с необходимыми документами для проведения перерасчета их размера.

Как отмечается в пояснительной записке, с учетом цифровизации социальной сферы, в частности внедрения ЕИССС, большинство документов, входящих в пакет документов, внесено в ЕИССС или их можно получить путем межведомственного информационного обмена, не требуя у заявителя.

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«В таких условиях целесообразным считается формирование личных дел получателей некоторых видов социальной помощи исключительно в электронном виде», — говорится в документе.

Проектом акта предлагается отменить требование к исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и центров предоставления административных услуг по передаче органам социальной защиты населения заявлений и документов в бумажной форме после формирования электронного дела.

Это позволит урегулировать вопросы хранения личных дел получателей социальной помощи в бумажной форме.

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