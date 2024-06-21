Всех получателей социальной помощи в Украине занесут в реестр — Finance.ua

Всех получателей социальной помощи в Украине занесут в реестр
Кабинет Министров планирует создать Единый социальный реестр, в который отнесут всех получателей социальной помощи.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Утверждаем законопроект о Единой информационной системе социальной сферы. Определим правовые основы работы такой системы, которая является основой для предоставления социальной поддержки в нашей стране», — заявил Шмыгаль.
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Кроме того, по его словам, правительство создаст Единый социальный реестр, который будет содержать различные базы данных и информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством.
«Это позволит нам более адресно поддерживать наших граждан, которые в этом действительно нуждаются, и повысит эффективность использования бюджетных средств», — пояснил премьер-министр.
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