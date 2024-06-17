На соцвыплаты с начала года направили более 187 миллиардов — Минфин Сегодня 09:14 — Казна и Политика

На соцвыплаты с начала года направили более 187 миллиардов — Минфин

В январе — мае 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд грн, в том числе в мае — 36,0 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза, а количество получателей выросло на 40%: с 3,6 млн человек до почти 5 млн человек. Основная причина — вынужденное оставление своих домов и созданные войной условия, когда люди теряют доходы, заработки, работу и т. д. Несмотря на все препятствия, сегодня у нас нет задолженности по социальным выплатам, вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные нужды», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Инфографика: Минфин

Эти средства были направлены:

113,9 млрд грн, из них в мае — 23,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

32,7 млрд грн, из них в мае — 5,9 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

6,4 млрд грн, из них в мае — 1,3 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей;

23,0 млрд грн, из них в мае — 2,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

9,8 млрд грн, из них в мае — 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

1,4 млрд грн, из них в мае — 0,4 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

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