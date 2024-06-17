На соцвыплаты с начала года направили более 187 миллиардов — Минфин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На соцвыплаты с начала года направили более 187 миллиардов — Минфин

Казна и Политика
13
На соцвыплаты с начала года направили более 187 миллиардов — Минфин
На соцвыплаты с начала года направили более 187 миллиардов — Минфин
В январе — мае 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд грн, в том числе в мае — 36,0 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза, а количество получателей выросло на 40%: с 3,6 млн человек до почти 5 млн человек. Основная причина — вынужденное оставление своих домов и созданные войной условия, когда люди теряют доходы, заработки, работу и т. д. Несмотря на все препятствия, сегодня у нас нет задолженности по социальным выплатам, вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные нужды», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Эти средства были направлены:
  • 113,9 млрд грн, из них в мае — 23,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
  • 32,7 млрд грн, из них в мае — 5,9 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 6,4 млрд грн, из них в мае — 1,3 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей;
  • 23,0 млрд грн, из них в мае — 2,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 9,8 млрд грн, из них в мае — 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
  • 1,4 млрд грн, из них в мае — 0,4 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.