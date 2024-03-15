Гетманцев назвал сумму предотвращенного схемного НДС в этом году — Finance.ua

Гетманцев назвал сумму предотвращенного схемного НДС в этом году Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Гетманцев назвал сумму предотвращенного схемного НДС в этом году

За январь-февраль этого года было заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию.

6,2 млрд грн. Как написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, сумма предотвращенного схемного НДС составляет

«Адептам церкви неэффективности блокирования налоговых накладных, „поскольку 90% все равно разблокируется“, утром в пятницу будет интересно узнать, что за январь-февраль этого года в общей сложности было заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию», — сказано в сообщении.

Из заблокированных накладных было разблокировано 34,5%, из которых:

78,2% разблокировано по решению комиссий;

17,5% автоматически разблокировано после вывода плательщиков из рисков;

4,3% автоматически после регистрации таблиц.

«Общая сумма предотвращенного схемного НДС составляет 6,2 млрд грн, или полторы полностью оснащенные всем необходимым бригады ВСУ», — подытожил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабота, в прошлом году налог на добавленную стоимость составил пятую часть от всех доходов в госбюджет. Все плательщики НДС могут получить возмещение этого налога. Однако в 2023 году Государственная Налоговая служба уплатила всего 63% от запрашиваемого возмещения НДС.

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