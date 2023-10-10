Госналогслужба за 9 месяцев передала в БЭБ исследования о 39,2 млрд грн НДС-убытков — Гетманцев Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Государственная налоговая служба выявила и передала в Бюро экономической безопасности (БЭБ) 561 аналитическое исследование, свидетельствующее о преступлениях с общей суммой легализованных доходов 142,7 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Преступления касаются преимущественно НДС. Период 2021—2023 гг.» — написал он в Телеграме в понедельник.

По словам главы финкомитета, сумма ущерба, причиненного государству, составляет 39,2 млрд грн.

Гетманцев отметил, что это касается вопроса об эффективности работы системы мониторинга оценки рисков (СМКОР) и системы электронного администрирования НДС.

«Ну и определенно ждем от БЭБ информацию об отработке и приговорах. Ждем…» — добавил глава комитета.

Ранее Даниил Гетманцев сказал , что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.

«Наличный валютный рынок вяло отреагировал на решение Нацбанка. Мы возвращаемся к довоенной практике определения рыночного курса на валютной бирже. Нацбанк будет вмешиваться в торги, но не административными, а рыночными механизмами. То есть, Нацбанк будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривны будет стабильным, для этого есть все основания», — подчеркнул Гетманцев. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины беспрецедентно высоки.

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