Госналогслужба за 9 месяцев передала в БЭБ исследования о 39,2 млрд грн НДС-убытков — Гетманцев — Finance.ua
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Госналогслужба за 9 месяцев передала в БЭБ исследования о 39,2 млрд грн НДС-убытков — Гетманцев

Казна и Политика
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Государственная налоговая служба выявила и передала в Бюро экономической безопасности (БЭБ) 561 аналитическое исследование, свидетельствующее о преступлениях с общей суммой легализованных доходов 142,7 млрд грн.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Преступления касаются преимущественно НДС. Период 2021—2023 гг.» — написал он в Телеграме в понедельник.
По словам главы финкомитета, сумма ущерба, причиненного государству, составляет 39,2 млрд грн.
Гетманцев отметил, что это касается вопроса об эффективности работы системы мониторинга оценки рисков (СМКОР) и системы электронного администрирования НДС.
«Ну и определенно ждем от БЭБ информацию об отработке и приговорах. Ждем…» — добавил глава комитета.
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Ранее Даниил Гетманцев сказал, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.
«Наличный валютный рынок вяло отреагировал на решение Нацбанка. Мы возвращаемся к довоенной практике определения рыночного курса на валютной бирже. Нацбанк будет вмешиваться в торги, но не административными, а рыночными механизмами. То есть, Нацбанк будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривны будет стабильным, для этого есть все основания», — подчеркнул Гетманцев. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины беспрецедентно высоки.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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