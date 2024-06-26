Декоратор воздушными шарами, мастер-витражист, сапожник: подборка неординарных вакансий — Finance.ua

Декоратор воздушными шарами, мастер-витражист, сапожник: подборка неординарных вакансий Сегодня 13:05 — Личные финансы

Декоратор воздушными шарами, мастер-витражист, сапожник: подборка неординарных вакансий

Если вы среди тех кандидатов, которых увлекает что-то новое, самое время ознакомиться с актуальным выбором неординарных вакансий июня от robota.ua . Переходите на предложения и узнайте, что придется делать на этих должностях. Удачи в новых начинаниях!

📍 Луцк

Частный кукольный театр приглашает к сотрудничеству. Вакансия актуальна для кандидатов, умеющих создать позитивную атмосферу и эмоции. Актерам нужно уметь импровизировать и управлять собственным голосом, привлечь детей в интерактив. Работодатель анонсирует командировки по Западным регионам Украины, предлагает оплату проживания и питания. Вакансию рассматривают кандидаты без опыта работы.

📍 Киев

Ивент-агентство ищет работника, который поможет создавать самые яркие события. Анонсированные задачи: формирование базы аниматоров; поиск и отбор аниматоров для проектов; система контроля и мотивации оплаты аниматоров; учет рабочих часов; инвентаризация реквизита; закупка материалов; участие в разработке новых тематик, подбор музыки и сценариев, организация флешмобов; сбор и выдача реквизита по заявкам.

📍 Деражня (Хмельницкая область)

Задачи будущего работника: выполнять работу в соответствии с требованиями инструкций технологической карты; вышивание разнообразных узоров, рапортов на отдельных деталях швейных изделий. Шанс получить работу есть у кандидатов без опыта работы.

📍 Одесса (возможен релокейт)

Производство, проектирующее и создающее конструкции из стекла и металла, зеркала и витражи в технике Tiffany, псевдовитражи и CRI-витражи для интерьеров, открывает вакансию. Пожелания кандидатам: мастерство в изготовлении витражей; умение работать в технике Tiffany; опыт работы — от 1 года; умение работать с ручным стеклорезом, шлифовать стеклянные элементы, паять и полировать изделия.

📍 Кривой Рог (возможна удаленная работа)

Ателье объявляет об открытии вакансии. Нужно декорировать (оклеивать) кристаллами купальники для художественной гимнастики согласно примеру или эскизу. Работодатель отмечает, что в работе используется клей без запаха, на водной основе абсолютно безопасен для человека.

📍 Киев

Обязанности будущего работника: картографирование поля; работа с программным обеспечением; управление агродроном при внесении СВР; замена и зарядка батарей; контроль за процессом внесения СВР. Среди требований: уверенный пользователь компьютера, смартфона; способность быстро обучаться; стрессоустойчивость; готовность к командировкам по Украине и ненормированному графику; наличие водительского удостоверения категории «В», опыт вождения; хорошая физическая подготовка и выносливость. На должность готовы взять кандидата без опыта, студента.

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📍 Одесса

Работодатель сообщает о таких задачах: организация работы персонала и распределение погрузки работы горничных; прием и проверка номеров после уборки; выдача и учет хозяйственных товаров и постельного белья; контроль комплектации номеров; контроль остатков товара на складе для комплектации номеров; контроль качества уборки номеров; закупка необходимого товара для подразделения и минибаров; систематический переучет необходимого товара; обучение и адаптация новопринятых сотрудников (горничных).

📍 Днепр

Студии аэродизайна на постоянную работу требуется мастер по работе с воздушными шариками. Обязанности: надув воздушных шаров гелием, создание фигур, букетов и композиций из воздушных шаров; подготовка к оформлению праздников; выезд на оформление праздников, доставка шаров; исполнение и выдача заказов в офисе. Анонсируется обучение.

📍 Славутич (Киевская область)

Будущий работник будет производить все виды работ по ультразвуковому контролю, которые встречаются в производственных условиях. На должность рассматриваются кандидаты с опытом работы и уровнем образования — бакалавр.

📍 Одесса

В отдел моделирования нужен сапожник для производства моделей обуви (не массовый пошив). Среди обязанностей: подготовка комплектующих к затяжке (задник, поднос, стелька); затягивание презентационной или примерочной обуви; соблюдение технологии приклеивания подошвы и сборки обуви. Анонсируется обучение.

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