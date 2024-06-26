ПФУ завершил выплату пенсий украинцам за июнь — Finance.ua

ПФУ завершил выплату пенсий украинцам за июнь
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июнь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,3 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ПФУ.
Эта цифра свидетельствует, что ПФУ увеличило финансирование пенсионных выплат, так как, для сравнения, в мае на пенсии было направлено 60,9 млрд гривен, а в апреле — 60,5 млрд гривен.
На пенсионные выплаты направлено 62,3 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 9,8 млрд грн, через уполномоченные банки — 52,5 млрд грн.
Как отмечают в Пенсионном фонде, по состоянию на 25 июня профинансировано:
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 1447,2 млн грн;
- на страховые выплаты — 2483,3 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1315,9 млн грн.
В июне предоставлено 825 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Справка Finance.ua:
- напомним, в апреле 2024 года состоялся перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии были автоматически пересчитаны пенсионерам, которые:
— после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа;
— отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.
- первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сказала, что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте;
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