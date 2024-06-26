ПФУ завершил выплату пенсий украинцам за июнь — Finance.ua

ПФУ завершил выплату пенсий украинцам за июнь Сегодня 12:35 — Личные финансы

ПФУ завершил выплату пенсий украинцам за июнь

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июнь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,3 млрд гривен.

Эта цифра свидетельствует, что ПФУ увеличило финансирование пенсионных выплат, так как, для сравнения, в мае на пенсии было направлено 60,9 млрд гривен, а в апреле — 60,5 млрд гривен.

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На пенсионные выплаты направлено 62,3 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 9,8 млрд грн, через уполномоченные банки — 52,5 млрд грн.

Как отмечают в Пенсионном фонде, по состоянию на 25 июня профинансировано:

на выплату жилищных субсидий и льгот — 1447,2 млн грн;



на страховые выплаты — 2483,3 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1315,9 млн грн.



В июне предоставлено 825 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

напомним, в апреле 2024 года состоялся перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии были автоматически пересчитаны пенсионерам, которые:



— после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа;



— отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.



первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сказала, что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте;

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