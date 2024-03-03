Уплатили не всем: как изменились объемы возмещения по НДС в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Уплатили не всем: как изменились объемы возмещения по НДС в 2023 году (инфографика) Сегодня 20:13 — Казна и Политика

Уплатили не всем: как изменились объемы возмещения по НДС в 2023 году (инфографика), Фото: bilanz-partners.ch

В прошлом году налог на добавленную стоимость составил пятую часть всех доходов в госбюджет. Все плательщики НДС могут получить возмещение этого налога. Однако в 2023 году Государственная Налоговая служба уплатила всего 63% от запрашиваемого возмещения НДС.

Об этом сообщает Опендатабот.

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В прошлом году НДС с импортируемых товаров вырос в 1,4 раза по сравнению с 2022 годом и составил 366,2 млрд гривен. Это почти столько же, сколько в 2021 году — 380,7 млрд грн.

Внутренний НДС — то есть налог на товары, произведенные в стране — вырос на 10% до 2021 года.

Инфографика: Опендатабот

Отмечается, что в 2023 году выровнялась ситуация с возмещением НДС, однако все еще не достигла довоенных показателей. Так, в прошлом году Налоговая вернула 63% сумм, заявленных к возмещению — почти 78,5 млрд грн. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. Следует отметить, что и суммы к возмещению уменьшились в 1,4 раза по сравнению с тем же довоенным годом.

Инфографика: Опендатабот

По данным Опендатабот, в 2022 году были зафиксированы худшие показатели возмещения НДС за последние 4 года — всего 48% от запрошенных сумм. Лучшим годом по возмещению НДС оказался ковидный 2020 год — 97% от запрошенного.

В прошлом году НДС с отечественных товаров с учетом возмещения составил 8,6% бюджета, а НДС с импортных товаров — 11,5%. На НДС приходится 20% всех доходов в госбюджет в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году НДС приносил государственной казне 25% дохода.

25 тыс. грн. Напомним, Минэкономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. В общей сложности в список вошли 184 модели таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Сумма налога составляет

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