За год акцизный налог принес в госбюджет на 20% больше доходов — Finance.ua

За год акцизный налог принес в госбюджет на 20% больше доходов Сегодня 05:08 — Казна и Политика

За год акцизный налог принес в госбюджет на 20% больше доходов

Государственный бюджет Украины получил 6,6 млрд грн от акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на ее таможенную территорию подакцизных товаров в январе 2024 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В ведомстве отметили, по сравнению с январем 2023 года полученная сумма в этом году больше на 19,7%, или на 1,1 млрд грн.

«В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины обеспечен акцизный налог с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 6,6 млрд грн. Это составляет 106,5 проц. показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,4 млрд грн), и на 1,1 млрд грн, или 19,7 проц. превышает поступление января прошлого года», — говорится в сообщении.

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Выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений акцизного налога:

по ввезенным табачным изделиям — на 1,2 млрд грн, или 162,6% от доведенной задачи (1,9 млрд грн);

по произведенной в Украине электрической энергии — в сумме 0,44 млн грн, или 187,2% от доведенной задачи (0,5 млрд грн);

по произведенной в Украине ликероводочной и винодельческой продукции — на 0,2 млрд грн, или 130,4% от доведенной задачи (0,6 млрд гривен).

Справка Finance.ua:

Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2024 года принесло в госбюджет прибыль на сумму 59 млн грн. За арестованные средства агентство уже приобрело «Военные облигации» на сумму 3,7 млрд грн.

В январе в госбюджет налогоплательщики уплатили 96 миллиардов гривен. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей.



В Украине хотят реформировать налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.



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