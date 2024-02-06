Минфин: из-за нехватки финансирования дефицит госбюджета Украины упал до 14,9 млрд грн — Finance.ua

Минфин: из-за нехватки финансирования дефицит госбюджета Украины упал до 14,9 млрд грн Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Минфин: из-за нехватки финансирования дефицит госбюджета Украины упал до 14,9 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины после роста в декабре 2023 года до рекордных 285 млрд грн упал до 14,9 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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За январь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 116 млрд гривен.

Среди платежей основные поступления были получены за счет:

37,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

35,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 44,9 млрд, возмещено — 9,8 млрд грн);

13,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

12,2 млрд грн — акцизного налога;

4,6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

3,5 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

2,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 113,8% (+7,3 млрд грн), Государственной таможенной службой — 130,3% (+11,0 млрд грн).

Кроме того, в январе этого года в общий фонд государственного бюджета поступило 3,4 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов). Денежные средства поступили от Японии в рамках проектов Всемирного банка.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования составили 34,2 млрд гривен.

Всего по итогам января 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 154,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Инфографика: Минфин

Кассовые расходы государственного бюджета составили более 169,3 млрд грн, в том числе общего фонда — 149,5 млрд грн.

За январь 2024 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 14,9 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 33,3 млрд гривен. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2024 года составили 43,28 млрд грн, или 34,6% от запланированных на этот период.

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От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 32,03 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 19,3 млрд грн ($250,0 млн и 235,0 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 20,8 млрд грн.

Из внешних источников поступило 11,25 млрд грн ($297,0 млн) займа МБРР.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь 2024 года составили 17,5 млрд грн (94,6% плана), платежи по обслуживанию — 9,5 млрд грн (90,6% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для проведения платежей по погашению ОВГЗ.

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