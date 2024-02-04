В Минфине рассказали, на что направили финансовую помощь от США — Finance.ua

В Минфине рассказали, на что направили финансовую помощь от США Сегодня 13:25 — Казна и Политика

Представители Министерства финансов и Генеральные инспекторы США провели встречу и договорились продолжать тесное сотрудничество для обеспечения эффективного использования помощи США. Правительство Украины, Всемирный банк и USAID внедряют многоуровневую систему мониторинга и аудита прямой бюджетной поддержки США. С начала войны она достигает 23 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Правительство Украины, Всемирный банк и USAID с 2022 года реализуют многоуровневую систему мониторинга и аудита прямой бюджетной поддержки США, которая с начала полномасштабной войны составляет 23 млрд долларов США. Помощь направлялась на заработные платы в государственном секторе, а это врачи, учителя, государственные служащие, кроме силовых структур, работники служб чрезвычайных ситуаций, и на государственную социальную помощь. Министерство финансов привержено подотчетности и эффективности использования финансовой помощи от партнеров», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

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Стороны обсудили меры, которые правительство Украины вместе с международными партнерами принимает для обеспечения прозрачности использования помощи Соединенных Штатов. Совместно с компанией Делойт Консалтинг, реализующей проект USAID SOERA, Минфин ведет мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine — проверку согласованных процедур с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в рамках проекта PE.

В рамках сотрудничества со Всемирным банком все выплаты производятся на основании ежемесячных отчетов, отдельно по каждой категории работников и получателей социальной государственной помощи. Использование этого механизма способствует быстрому выделению средств Правительству Украины, обеспечивая прозрачность. Перед выплатой средств Правительству Украины Всемирный банк также производит проверку расходов, что гарантирует, что средства используются только по назначению — для предоставления основных услуг населению Украины.

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Международные партнеры направили 4,3 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов I квартала 2023 года. 93% средств — гранты от Соединенных Штатов Америки. Кроме того, Украина получила 15 миллионов долларов грантовой помощи от Финляндии и кредит в размере 272 миллиона долларов (252,3 миллиона евро) от Всемирного Банка. В первом квартале 2023 года осуществлено 171,9 миллиарда гривен расходов из государственного бюджета, подлежащих возмещению международными партнерами Украины в рамках проекта PEACE, в частности:

105,7 миллиарда гривен (61,5%) — расходы социальной сферы, включающие помощь 2 миллионам внутренне перемещенных лиц (18,6 миллиарда гривен), жилищные субсидии (9,6 миллиарда гривен) для 1,9 миллиона человек,

25,8 миллиарда гривен (15%) — расходы сферы здравоохранения на оплату труда более полумиллиона медицинских работников,

25 миллиарда гривен (14,5%) — расходы сферы образования, включающие оплату труда полмиллиона учителей средних школ и 135 тысяч работников учреждений высшего образования,

8 миллиарда гривен (4,7%) — зарплаты 57 тысяч спасателей ГСЧС.

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