В 2023 году экспорт оружия из США достиг рекордного уровня — Finance.ua

В 2023 году экспорт оружия из США достиг рекордного уровня Сегодня 22:34 — Мир

В 2023 году экспорт оружия из США достиг рекордного уровня

Продажи военного оборудования США иностранным правительствам в 2023 году выросли на 16% до рекордных $238 млрд на фоне стремлений страны пополнить запасы, отправленные в Украину, и подготовиться к большим конфликтам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Госдепа США.

Так, продажи американского оружия включали $10 млрд на высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) для Польши, $2,9 млрд — на современные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 (AMRAAM) средней дальности для Германии и системы ЗРК NASAMS для Украины.

Отмечается, что американская компания Lockheed производит HIMARS, а RTX (ранее Raytheon) разрабатывает AMRAAM соответственно. RTX и норвежский Kongsberg занимаются совместным производством NASAMS.

В то же время, иностранные правительства покупают оружие у американских компаний двумя основными способами: прямая коммерческая покупка, согласованная с компанией, или иностранная военная покупка, когда правительство связывается с представителем министерства обороны США в американском посольстве в столице страны.

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При этом оба варианта требуют одобрения от правительства США. Reuters добавляет, что прямые продажи военной техники американскими компаниями выросли до $157,5 млрд в 2023 финансовом году с $153,6 млрд в 2022 году, тогда как продажи, организованные через правительство США, выросли до $80,9 млрд в 2023 году с $51,9 млрд в прошлом году.

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