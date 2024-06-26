Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов — Finance.ua
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Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов

Казна и Политика
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Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов
Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов
Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, непосредственно проводящих разминирование.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Решение правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, входящих в состав групп:
  • нетехнического обследования;
  • технического обследования;
  • очистки;
  • инспектирования;
  • контроля качества.
Речь идет о гражданских, прошедших базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях.
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Такие работники могут быть забронированы независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.
Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работу по гуманитарному разминированию.
Напомним, по состоянию на начало июня в Украине сертифицированы 42 оператора противоминной деятельности. В процессе сертификации находятся 53 организации, из которых 31 — правительственные. В мае к гуманитарному разминированию были привлечены около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысяч — к оперативному реагированию.
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Напомним, Кабинет Министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, которые работают:
  • «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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