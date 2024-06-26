Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов — Finance.ua

Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов

Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, непосредственно проводящих разминирование.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Решение правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, входящих в состав групп:

нетехнического обследования;

технического обследования;

очистки;

инспектирования;

контроля качества.

Речь идет о гражданских, прошедших базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях.

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Такие работники могут быть забронированы независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.

Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работу по гуманитарному разминированию.

Напомним, по состоянию на начало июня в Украине сертифицированы 42 оператора противоминной деятельности. В процессе сертификации находятся 53 организации, из которых 31 — правительственные. В мае к гуманитарному разминированию были привлечены около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысяч — к оперативному реагированию.

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Напомним, Кабинет Министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, которые работают:

«на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».

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