Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года — Finance.ua
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Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года

Казна и Политика
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Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года
Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года
Страны-партнеры 12 июня увеличили помощь на гуманитарное разминирование территории Украины более чем на 35 миллионов долларов: проекты будут реализовываться до 2027 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Указано, что Германия совместно с партнерами в Украине профинансирует 7 проектов. На 2024 год немецкое правительство дополнительно выделило 20 миллионов евро.
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«Разминирование — это нулевой этап восстановления Украины и в то же время вклад в безопасность украинцев, глобальную продовольственную безопасность мира», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Куда направят средства

В частности, 1 млн евро пойдет на пилотный проект совместно с Датским Советом по делам беженцев и международной организации Humanity & Inclusion по комплексной помощи пострадавшим от минно-взрывных предметов: от физической реабилитации до психосоциальной поддержки.
В ближайшие два года 10% помощи на гуманитарное разминирование Германия будет выделять именно на помощь пострадавшим. Еще 4 миллиона евро Германия выделит на продление действующих проектов в 2025 году.
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Швеция увеличила помощь на 9 миллионов долларов для увеличения способности украинских государственных институций обучать собственные подразделения по разминированию.
Бельгия выделила 2 миллиона евро на общие проекты из UNDP и FAO в области гуманитарного разминирования.
По материалам:
Finance.ua
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