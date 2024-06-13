Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года — Finance.ua

Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года

Страны-партнеры 12 июня увеличили помощь на гуманитарное разминирование территории Украины более чем на 35 миллионов долларов: проекты будут реализовываться до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Указано, что Германия совместно с партнерами в Украине профинансирует 7 проектов. На 2024 год немецкое правительство дополнительно выделило 20 миллионов евро.

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«Разминирование — это нулевой этап восстановления Украины и в то же время вклад в безопасность украинцев, глобальную продовольственную безопасность мира», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Куда направят средства

В частности, 1 млн евро пойдет на пилотный проект совместно с Датским Советом по делам беженцев и международной организации Humanity & Inclusion по комплексной помощи пострадавшим от минно-взрывных предметов: от физической реабилитации до психосоциальной поддержки.

В ближайшие два года 10% помощи на гуманитарное разминирование Германия будет выделять именно на помощь пострадавшим. Еще 4 миллиона евро Германия выделит на продление действующих проектов в 2025 году.

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Швеция увеличила помощь на 9 миллионов долларов для увеличения способности украинских государственных институций обучать собственные подразделения по разминированию.

Бельгия выделила 2 миллиона евро на общие проекты из UNDP и FAO в области гуманитарного разминирования.

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